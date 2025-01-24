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Trump'ın faiz indirimi çıkışı sonrası altın rekora koştu

Trump'ın faiz indirimi çıkışı sonrası altın rekora koştu ABD'deki başkanlık görevine başlayan Trump'ın açıklamaları ekonomilere yön veriyor. Buna göre ons altın 2 bin 748 dolara ve yurt içinde gram altın da 3 bin 188 liraya fırladı.