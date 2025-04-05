Trump'ın gümrük tarifeleri Türk kimya sektörüne avantaj sağlayabilir

AA

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da Beyaz Saray'daki etkinlikte, 185 ülkeye yönelik karşılıklı tarifeler getiren kararnameyi imzaladı.

Bu kararnameyle, ABD'nin birçok ticaret ortağından ithal edilen mallara yüzde 10 ile 50 arasında değişen tarifeler uygulanmaya başlandı.

Türkiye için de vergiyi yüzde 10 artıran Trump'ın bu kadarı uyguladığı ülkeler arasında Türkiye'ye rekabet üstünlüğü verileceği düşünülüyor.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı yeni gümrük tarifelerinde Türkiye'nin yüzde 10 asgari tarife oranında kalmasına ilişkin, "Diğer ülkelerin tarife oranlarına göre bizim en düşük dilimde yer almamız avantaj olarak görülebilir." dedi.

GÜMRÜK VERGİSİ GETİRİLEN ÜLKELER

Buna göre, Avrupa Birliği'ne (AB) yüzde 20, Çin'e yüzde 34, Vietnam'a yüzde 46, Tayvan'a yüzde 32, Japonya'ya yüzde 24, Hindistan'a yüzde 26, Güney Kore'ye yüzde 25, Tayland'a yüzde 36, İsviçre'ye yüzde 31, Endonezya'ya yüzde 32, Malezya'ya yüzde 24, Kamboçya'ya yüzde 49, Güney Afrika'ya yüzde 30, Bangladeş'e yüzde 37 ve İsrail'e yüzde 17 tarife getirildi.

YÜZDE 10 VERGİ GETİRİLER ÜLKELER

Türkiye, Birleşik Krallık, Brezilya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Mısır ve Suudi Arabistan'ın aralarında olduğu bazı ülkeler için yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağı duyuruldu.

ABD, KİMYA SEKTÖRÜNDE EN FAZLA İHRACAT YAPILAN İLK 10 ÜLKE ARASINDA

Kimya, 2024 yılında gerçekleştirdiği 30,8 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü oldu. Sektör, yüksek katma değerli ihracat parolası ve nitelikli ürünleriyle 2025 yılında 35 milyar dolar ihracat hedefliyor. Geçen yıl kimya sektöründe en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke arasında ABD'nin yükselişi dikkati çekti.

Öte yandan, AB’nin ABD'ye ihraç edemediği kimyasal ürünlerin Avrupa iç pazarında birikmesi, fiyatların düşmesine yol açabilir. Bu da Türkiye için ithal girdi maliyetlerinde kısa vadeli bir azalma sağlayarak üretim maliyetlerine pozitif yönde yansıyabilir.

"TÜRKİYE, ABD'YE MAL İHRAÇ EDEN ÜLKELER ARASINDA DAHA AVANTAJLI HALE GELEBİLİR"

Türkiye'nin yüzde 10'luk genel tarife kapsamında yer alması dolayısıyla dünyanın genel tedarikçisi konumundaki Çin'e göre Amerika Birleşik Devletleri'ne mal ihraç eden ülkeler arasında daha avantajlı hale gelebileceğine dikkati çeken Pelister, şunları kaydetti: