Trump'ın koronavirüse yakalanması, piyasaları tedirgin etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması küresel piyasaların odağına yerleşirken, bugünün veri takviminde ABD'nin eylül ayı istihdam raporu ön planda yer alıyor.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalanması, piyasalarda tedirginliğe neden olurken, ABD endeksleri, vadeli işlemler piyasasında yüzde 2'ye yakın değer kaybetti.

ABD'de dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat endeksinin beklentilerin altında kalmasına karşın teşvik paketine ilişkin beklentiler ve tahminlerden iyi gelen işsizlik başvuruları sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,13, S&P 500 endeksi yüzde 0,53 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,42 değer kazandı.

BELİRSİZLİKLER DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Trump'ın kendisi ile eşi Melania Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklaması, sadece kendi ülkesinde değil küresel piyasalarda dalgalanma etkisi yarattı.

ABD Temsilciler Meclisi'nin, Demokrat üyelerin hazırladığı koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik 2.2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onaylamasına karşın, söz konusu teşvik paketine ilişkin belirsizlikler devam ediyor. Temsilciler Meclisi'nin kabul etmesinin ardından Senato'ya sunulacak paket, buradan geçmesi halinde yasalaşması için Başkan Trump'ın onayına gönderilecek. Paketin, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'dan geçemeyeceği öngörülüyor.

AVRUPA’DAKİ VERİLER, BÜYÜMENİN YAVAŞLASA DA SÜRDÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR

Avrupa tarafında, dün imalat sanayi PMI verileri beklentiler seviyesinde seyrederken, 50'nin üzerinde kalmaya devam ederek genişlemenin yavaşlasa da sürdüğüne işaret etti. Dün başlayan ve bugün de devam edecek Avrupa Birliği liderler zirvesi piyasaların ana gündemi olarak öne çıkıyor.

AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYİRDE DEVAM EDİYOR

Avrupa borsaları, dün karışık bir seyir izledi, euro/dolar paritesi ise 1,1700-1,1750 bandında dengelendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,23 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 yükseliş kaydetti.

AYSA PİYASALARI TATİLDE

Bugün Asya piyasalarında Çin, Hong Kong, Güney Kore ve Hindistan'da resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmezken, Japonya'da dün teknik arıza nedeniyle neredeyse tüm gün kapalı olan borsada bugün yüzde 1'e yakın değer kaybı görülüyor.

EMTİA FİYATLARINDA DEĞER KAYBI YAŞANIYOR

Petrol ve bakır başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki değer kaybı ise piyasalardaki risk iştahının azaldığına işaret ediyor. Dün yüzde 2,8 gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, şu dakikalarda da yüzde 2'nin üzerinde değer kaybıyla 40 doların altına indi.