Trump’ın meme coin’i yatırımcılarına milyarlarca dolar kaybettirdi

Haber Merkezi

Donald Trump, ABD Başkanlık seçiminde kripto paraya verdiği destek sonrasında kendi coin'ini de çıkarttığını duyurdu.

Donald Trump’ın meme coin'i, yatırımcılara 2 milyar dolar kaybettirdi, Trump Organization ve ortaklarına ise 100 milyon dolar kazanç sağladı.

ÇIKTIĞI ZİRVENİN DÖRTTE BİRİNE GERİLEDİ

Trumpcoin’e yatırım yapan 813 binden fazla cüzdanın toplam kaybı 2 milyar doları aşarken, token’ın piyasa değeri zirveden dörtte birine geriledi.

YATIRIMCILAR 2 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

New York Times tarafından konuya ilişkin olarak araştırma yapması için tutulan blockchain analiz şirketi Chainalysis’in verilerine göre, $TRUMP tokenine yatırım yapan 813 bin’den fazla kripto para cüzdanı, lansmandan sonraki üç hafta içinde toplamda 2 milyar doları aşkın zarar etti.

100 MİLYON DOLAR İŞLEM ÜCRETİ KAZANDI

Öte yandan, tokenin arkasındaki Trump Organization ve bağlantılı kuruluşlar, bu süreçte yaklaşık 100 milyon dolar işlem ücreti elde etti.

75 DOLARDAN 16 DOLARA İNDİ

17 Ocak’ta piyasaya sürülen $TRUMP, hızlı bir yükselişle dikkat çekmişti. Token, 19 Ocak’ta 75 dolar seviyesine kadar çıkarak piyasa değerini 14,75 milyar dolara ulaştırmış ancak bu zirve kısa sürmüştü. Birkaç hafta içinde sert bir düşüş yaşayan memecoin, şu günlerde 16 dolar civarında işlem görüyor.

PİYASA DEĞERİ DÖRTTE BİRİNE GERİLEDİ

Piyasa değeri de dörtte birine gerileyerek 3,72 milyar dolara kadar düştü. Yatırımcıların büyük zararlar yaşamasına rağmen, Trump Organization ve ortakları bu düşüşte önemli kazançlar sağladı.

Chainalysis’e göre, Trump kripto ekosisteminin her 1 dolarlık işlem ücretine karşılık, yatırımcılar 20 dolar kaybetti. Ancak bu 100 milyon dolarlık işlem ücretinin büyük bir kısmı henüz nakde çevrilmedi.

ERKEN YATIRIMCILARI KAZANDI: 18 CENT'TEN BAŞLAMIŞTI

Spekülatif balon olarak nitelendirilen $TRUMP token’ında bazı yatırımcılar ise büyük kazançlar elde etti. İlk işlem gününde 18 cent seviyesinden yaklaşık 6 milyon token satın alan bir yatırımcı, sadece iki gün içinde varlıklarını elden çıkararak 109 milyon dolar kâr elde etti.

ÇOĞUNLUK ZARARDA

Ancak bu tür yüksek kazançlar, çoğunluk için geçerli olmadı. Birçok yatırımcı, token’ın yüksek seviyelerden alım yaparak sert düşüşe yakalanmasının ardından zarar etti.

“MEME COİN'LERİN GERÇEK BİR DEĞERİ YOK”

Trump’ın spekülatif olarak nitelendirilen dijital parası, kripto para piyasasında yatırımcılarını kısa sürede büyük zararlarla karşı karşıya getiren tek varlık değil. Zicklin İşletme Fakültesi’nde finans profesörü olan Leonard Kostovetsky, geçen ay Fortune’a yaptığı açıklamada, memecoin’lerin gerçek bir değeri olmadığını, tamamen spekülatif balonlar olarak değerlendirildiğini belirtti.

X TANITIMI ETİK BULUNMADI

Trump’ın sosyal medya platformu X üzerinden memecoin tanıtımı yapması da etik tartışmaları alevlendirdi. Tüketici hakları savunucusu Public Citizen, Adalet Bakanlığı ve ABD Hükümet Etik Ofisi’ne başvuruda bulunarak Trump’ın memecoin aracılığıyla yasa dışı şekilde hediye talep edip etmediğinin soruşturulmasını istedi.

"DOLAYLI DESTEK ARACI"

Eski ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu Başkanı ve Harvard Üniversitesi kıdemli üyesi Timothy Massad ise, devletler ve büyük şirketlerin Trump yönetimiyle iyi ilişkiler kurmak için $TRUMP token’ı alarak ona dolaylı finansal destek sağlayabileceğini ifade etti.

CNBC’ye verdiği demeçte, “Trump Organization’ın bu projeyi başkanlık yemin töreni öncesinde fırsata çevirdiği açık. Bu, geçmişte olduğu kadar gelecekte de çıkar çatışmalarına kapı aralayabilir.” değerlendirmesinde bulundu.