Trump'ın müdahalesi altının düşüşünü durduramadı! Savaşın 25. gününde altın fiyatları

İsrail'in ABD ile birlikte İran'a saldırması ile başlayan seyir, bugün 25. gününde.

İran'ın, İsrail ve sınırlarında ABD üssü bulunan Körfez ülkelerine saldırı yapması savaşın çapını genişletti.

Yine İran'ın Hürmüz Boğazı'nı petrol sevkiyatı yapan tanker trafiğine kapatması da akaryakıt fiyatlarını tırmandı.

Altın ise savaşın ilk günlerinde rekor kırdıktan sonra düşüşe geçti.

Ons altın 5 bin 600 dolar kadar gelmiş ve İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın 8 bin liranın üzerine çıkmıştı.

FİYATLAR 10 GÜNDÜR DÜŞÜŞTE

Altın fiyatları üst üste 10 gündür düşüşte. Altın fiyatları tarihinin en uzun "kayıp serisini" yaşıyor.

Ons altın, savaşın verdiği belirsizlikler, doların değerlenmesi, petrol fiyatlarının artması ve bunların enflasyonu artırması olasılığından dolayı Fed'in faiz indirme ihtimalini törpülemesi nedeniyle 4 bin 100 dolara kadar, gram altın da 5 bin 800 liraya kadar düştü.

Analistler, merkez bankalarının rezervlerinden altın sattığına dair haberlerin de altın fiyatlarındaki düşüşte etkili olduğunu belirtti.

ALTINDA SON DURUM

ABD Başkanı Donald Trump'ın 5 günlük "operasyon erteleme" mesajı sonrası yüzde 1 yükselen spot altın, kalıcı endişelerle kazanımlarını geri verdi. Ancak, yaşanan yüzde 20'lik kayıp karşısında yeterli bulunmadı.

Ons altın haftanın ikinci gününe 4 bin 357 dolardan başladı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 211 lirada

Çeyrek altın: 10 bin 533 lirada

Cumhuriyet altını: 42 bin 977 lirada

Tam altın: 42 bin 162 lirada

Yarım altın: 21 bin 74 lirada

KAPALIÇARŞI’DA FİYATLAR DAHA YÜKSEK

Kapalıçarşı’da fiziki altın fiyatlarının daha yüksek seyrettiği görülüyor. Buna göre gram altın 6 bin 754 lira, çeyrek altın ise 11 bin 42 lira seviyelerinden alıcı buluyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 44,3513 lira

Euro: 51,4720 lira

Sterlin: 60,3387 lira