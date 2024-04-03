TSE'den Akkuyu NGS'ye 21,3 milyar liralık yerli ürün imzası TSE Başkanı Şahin, Akkuyu NGS Projesi'nde, 21,3 milyar liralık yerli malzemenin sanayicilerden tedarik edilerek projede kullanıldığını belirtti.

AA

Mersin'de nükleer enerji santrali inşaatı devam ederken, yapımında yer alan yerli üretimle ilgili bilgi verildi.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Projesi'nin "onaylı malzeme kuruluşu" olarak yetkilendirilmeleriyle verdikleri hizmetlerle, projede kulalnılan yerle sanayi ürünü malzemelerin kopsamına dair bilgi verdi.

Şahin, açıklamasında, TSE'nin, uluslararası standardizasyon kuruluşlarında aktif görev üstlenen ve iş dünyasını ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda deney-muayene-gözetim-belgelendirme gibi uygunluk değerlendirme hizmetleri veren bir kuruluş olduğunu anımsattı.

TSE çalışma alanını genişletti

Enstitünün, yaygın hizmet ağıyla değer ürettiğini aktaran Şahin, şöyle konuştu:

Sanayicilerin yüksek kalitede, uluslararası standartlara uygun üretim yapmasına hizmet eden TSE, sadece ülkede değil, uluslararası alanda da tercih edilen, prestijli bir marka değerine kavuştu. Enstitü, dünyanın birçok ülkesindeki kuruluşlarla kurduğu güçlü iş ilişkileriyle sanayicilerimizin yaşayabileceği olası teknik engelleri kaldırıyor. Standartlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek çalışmalar yapıyor ve bunlarla ilgili belgeleri düzenliyor.

"Şu ana kadar sanayicilerimizden 21,3 milyar lira tutarında yerli malzeme tedarik edildi"

Şahin, Akkuyu NGS'nin inşasındaki ürün gruplarına yönelik çalışmalar yapıldığını da söyledi. Teknik raporlar hazırlarken TSE laboratuvarlarından destek alındığına işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

Enstitümüzün 'onaylı malzeme kuruluşu' olarak yetkilendirilmesi sonucu verdiğimiz hizmetlerle, şu ana kadar 21,3 milyar lira tutarında yerli malzeme sanayicilerimizden tedarik edilerek Akkuyu NGS Projesi'nde kullanıldı. Yapı sektörü üreticilerinden, donatı çeliği ve bağ teli tedariki için 9,6 milyar liralık ve ekipman üreticilerinden de 11,7 milyar liralık malzeme tedarik edilerek Akkuyu NGS Projesi'ne katkı sağlandı. Böylelikle ülkemiz sanayisinin de aynı doğrultuda ve sürdürülebilir biçimde güçlenmesini sağlayacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)