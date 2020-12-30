TÜBİTAK, 90 personel alacak

Kurumun sistemi üzerinden yapılacak başvuruların, 20 Ocak'a kadar alınacağı belirtildi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, kısmi süreli proje personeli istihdam edeceğini duyurdu.

Kurumun Resmi Gazete'de yayınlanan ilanına göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (​​​​BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere Ankara'da 55, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 35 kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alınacak.

BAŞVURULAR 20 OCAK'TA SONA ERECEK

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler hakkındaki bilgilere kurumun internet sayfası (www.tubitak.gov.tr) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu'nun internet sayfalarından ulaşılabilecek.

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden 20 Ocak 2021'e kadar gerçekleştirilebilecek.