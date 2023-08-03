TÜİK 2023 temmuz ayı enflasyon oranını açıkladı! TÜİK verilerine göre temmuz ayı enflasyonu yüzde 9,49 olurken yıllık enflasyon yüzde 47,83 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

Buna göre temmuz ayı enflasyonu yüzde 9,49 oldu.

Yıllık enflasyon 47,83

TÜİK verilerine göre enflasyon yıllık bazda ise yüzde 47,83'e yükseldi.

Haziran enflasyonu

Enflasyon, haziranda yıllık bazda yüzde 38,21'e gerilerken, bu rakam son 18 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçmişti. Haziranda aylık enflasyon ise 3,92 olmuştu.