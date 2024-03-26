TÜİK açıkladı! Çankırı, Kastamonu ve Sinop işsizliğin en düşük olduğu bölge oldu TÜİK, dün Türkiye genelindeki 2023 yılına ait işsizlik verilerini ayınladı. Bazı şehir ve bölgeler işsizlik verilerinde ön plana çıktı. Çankırı, Kastamonu, Sinop bölgesinde işsizlik oranı yüzde 4,9'a geriledi.

DHA

Türkiye'de işsizlik oranı Orta Vadeli Program'da (OVP) hedeflenenden daha düşük bir seviye kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün yayınladığı 2023 yılı işgücü istatistikleri verilerine göre Türkiye genelinde 2023 yılında işsizlik yüzde 9,4 oldu.

Çankırı, Kastamonu, Sinop illerinin içerisinde yer aldığı TR82 bölgesi, işsizliğin en düşük olduğu bölge olarak açıklandı.

Bu işsizlik oranı ile TR82 bölgesi, 26 bölge arasında işsizlik oranının en düşük olduğu bölge oldu.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde oluşan TR82 bölgesinde işsizlik oranı, 2022 yılına göre 1,3 puan azalarak yüzde 4,9 oldu.

Erkeklerdeki işsizlik oranı yüzde 3,5

Bölgede, erkeklerdeki işsizlik oranı geçen yıla göre 1,1 puanlık azalışla yüzde 3,5 olurken bu oran ile yine bölgeler arasında en düşük değere sahip bölge konumuna geldi.

Kadın işsizlik oranı yüzde 7,3

Kadın işsizlik oranı ise önceki yıla göre 1,2 puan azalarak yüzde 7,3 seviyesine gelirken işsizlik oranı ile bölge, 26 bölge arasında işsizliğin en düşük olduğu bölge oldu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)