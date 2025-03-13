TÜİK açıkladı: Süt üretimi yüzde 2,3 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin Süt ve Süt Ürünleri Üretimi istatistiklerini açıkladı.

Bu istatistiklere göre 2025 yılı Ocak ayında toplanan inek sütü miktarı ve içme sütü üretimi verileri aktarıldı.

SÜT MİKTARI ÖNCEKİ YILA ORANLA ARTTI

Buna göre ocak ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, 941 bin 377 tona ulaşarak önceki ocak ayına oranla yüzde 2,3 arttı.

SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ DE ETKİLENDİ

Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 1,1 azaldı, ayran ve kefir üretimi yüzde 5,1 arttı, yoğurt üretimi yüzde 2,7 arttı, içme sütü üretimi yüzde 2 azaldı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 2,3 arttı.

Bir önceki ay 947 bin 109 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı ocak ayında yüzde 0,6 oranında azalarak 941 bin 377 ton oldu.

İÇME SÜTÜ ORANI ARTTI

Bir önceki ay 144 bin 891 ton olan içme sütü üretimi, ocak ayında yüzde 4 oranında artarak 150 bin 681 ton olarak gerçekleşti.