TÜİK, açıklanan TÜFE ile algılananın farklı olması eleştirisine yanıt verdi TÜİK, algılanan enflasyon ve TÜFE ile ilgili kamuoyu duyurusunda bulunarak, spekülasyonlara açıklık getirdi. Enflasyon verisi için her ay 81 il 228 ilçe kapsamında 564 bin 710 fiyatın derlendiğini aktaran TÜİK, uluslararası standartlarda ölçüm yapıldığını aktardı.

ensonhaber.com

Sosyal medyada ve bazı basın organlarında, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranının algılanandan farklı olduğu eleştirileri yapılıyor.

TÜİK, algılanan enflasyon ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ilgili bir duyuru yayınlayarak, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında dolaşan algıya cevap verdi.

TÜİK, tüketicinin enflasyon tahmini ile TÜFE'nin farklılaşması son derece doğal olduğunu belirterek, TÜFE yüzde 64,77 iken tüketicinin algısının yüzde 96 olduğunu aktardı.

"Algılanan enflasyon ve TÜFE’nin farklılaşmasına yönelik haberler çarpıtılıyor"

Algılanan enflasyon ve TÜFE’nin farklılaşmasına yönelik haberlerin çarpıtıldığının görüldüğünü aktaran TÜİK, şu bilgileri verdi:



TÜFE, her ay 81 il 228 ilçe kapsamında 564 bin 710 fiyat derlenerek enflasyonu uluslararası standartlarda ölçen hesaplama sistemidir.

Basında 'algılanan enflasyon' olarak ifade edilen veri ise yine TÜİK tarafından gerçekleştirilen Tüketici Eğilim Anketi kapsamında yer alan ve vatandaşlara yöneltilen 'Geçen 12 aylık dönemde tüketici fiyatlarının yüzde kaç arttığını/azaldığını düşünüyorsunuz? Lütfen tahmini oran veriniz.' sorusuna verilen cevaplar üzerinden hesaplanabilmektedir.

"Veriler kullanıma açık"

Söz konusu anketin mikro verisi, TÜİK Veri Araştırma Merkezi aracılığıyla talep eden tüm araştırmacıların kullanımına açıktır.

"Sonuçlar tek soruluk veri setinden elde ediliyor"

Tüketicilerin geçmiş 12 aydaki enflasyon algısını yansıtan ve yukarıda arz edilen tek soruluk veri setinden elde edilebilen sonuçlar üzerinden, resmi TÜFE verisini eleştirmek manipülatif ve art niyetli bir yaklaşımdır.

“Tüketicinin enflasyon tahmini ile TÜFE'nin farklılaşması son derece doğal”