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- TÜİK büyüme rakamlarını açıklayacak
TÜİK büyüme rakamlarını açıklayacak
Türkiye ekonomisinin 2020 yılına dair son verileri TÜİK tarafından paylaşılacak.
- Haber Merkezi
- 01.03.2021 - 08:47
- Güncelleme : 01.03.2021 - 08:55
Türkiye'de Mart ayının ilk gününde gündem ekonomi olacak.
Koronavirüsün etkisi altında geçen 2020 yılının büyüme rakamları netleşecek.
Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı ve geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıklayacak.
Ekim-Aralık 2020 dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri saat 10.00'da duyurulacak.
"BÜYÜYEN NADİR ÜLKELERDEN BİRİ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 2020 yılını pozitif büyümeyle kapatacak nadir ülkelerden biri olacağını belirtirken, Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen yüzde 6,7 büyüdü.
Ekonomistler de salgınının etkilerine karşın "artı büyüme" olacağını belirtiyor.