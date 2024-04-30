TÜİK: Dış ticaret açığı martta yıllık bazda geriledi TÜİK, dış ticaret dengesi verilerinin detaylarını açıkladı. Buna göre mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 4,1 ve ithalat yüzde 6,3 azaldı.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı dış ticaret dengesi istatistiklerini paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azalarak 22 milyar 571 milyon dolar, ithalat yüzde 6,3 azalarak 29 milyar 912 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı mart ayında yüzde 12,4 azaldı

Mart ayında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 azalarak 8 milyar 379 milyon dolardan 7 milyar 341 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Mart ayında yüzde 73,8 iken, 2024 Mart ayında yüzde 75,5'e yükseldi.

Mart ayı dış ticaret dengesi istatistikleri

Mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 4,1, ithalat yüzde 6,3 azaldı.

Ocak-Mart döneminde ihracat yüzde 3,6 arttı, ithalat yüzde 12,8 azaldı.

Mart ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 5,1, ithalat yüzde 6,7 azaldı.

Dış ticaret açığı Mart ayında yüzde 12,4 azaldı.

Dış ticaret açığı Ocak-Mart döneminde yüzde 41,5 azaldı.

Mart ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,6 oldu.

Mart ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 69,9 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2024 Mart ayında ara mallarının payı yüzde 69,9.

Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 0,8 arttı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,3 oldu.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Mart ayında 20 milyar 663 milyon dolar oldu.

İhracat 2024 yılı Ocak-Mart döneminde 57 milyar 794 milyon dolar oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)