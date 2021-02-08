TÜİK, işgücü piyasası danışma kurulu oluşturuldu

Merkez Bankası, Borsa İstanbul ve TÜİK gibi kurumlar, kendi içlerinde yeni kurullar oluşturarak bilgi ve iş akışını hızlandırma çabasına girdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Türkiye İstatistik Sistemi'ndeki tüm verilerin karşılaştırılabilirliğini, tutarlılığını temin etmek ve üretilen tüm verilerin entegrasyonunu sağlamak amacıyla geçen ay "İşgücü Piyasası Danışma Kurulu" oluşturulduğunu bildirdi.

AMAÇ, KURUMUN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAK

Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, kurumun, ortaya çıkan bu yeni şartlarla etkinliğini artırmak için sürekli olarak yapısını güncellediği ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevap vermek için araştırmalarını geliştirmeye dönük çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR İSTATİSTİK SİSTEMİ KURMA VİZYONU"

Açıklamada, İşgücü Piyasası Danışma Kurulu'nun oluşturulma nedeni, "uluslararası standartlarda, kullanıcı odaklı ve sürdürülebilir bir istatistik sistemi kurma vizyonuyla Türkiye İstatistik Sistemi'ndeki tüm verilerin karşılaştırılabilirliğini, tutarlılığını temin etmek ve üretilen tüm verilerin entegrasyonunu sağlamak" olarak ifade edildi.