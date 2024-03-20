TÜİK: Yurt dışı üretici fiyatları şubatta aylık yüzde 2,38 arttı TÜİK'in açıkladığı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 2,38, yıllık bazda yüzde 62,38 artış gösterdi.

AA

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Türkiye ekonomisinde üretimi yapılan mal ve hizmetlerin üretici düzeyinde oluşan fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak değişimleri ölçen bir fiyat endeksi olarak tanımlanıyor.

Bu doğrultuda da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi şubatta, bir önceki aya kıyasla yüzde 2,38, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,06, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62,38 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 52,96 yükseldi.

Sanayinin yıllık değişimi

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 60,69, imalatta yüzde 62,41 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara malında yüzde 53,62, dayanıklı tüketim malında yüzde 70,6, dayanıksız tüketim malında yüzde 67,2, enerjide yüzde 68,64, sermaye malında yüzde 70,3 artış gerçekleşti.

Sanayideki aylık değişimler

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,2, imalatta yüzde 2,39 artış olarak hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerinde ara malında yüzde 2,52, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,62, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,91, enerjide yüzde 9,99 ve sermaye malında yüzde 1,28 artış kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)