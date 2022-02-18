Haberler

Ekonomi Haberleri

Tüketici güven endeksi 71,2 oldu

Tüketici güven endeksi 71,2 oldu

Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında azaldı; Ocak ayında 73,2 olan endeks, Şubat ayında 71,2 oldu.