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    Tüketici güven endeksi 71,2 oldu

    Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında azaldı; Ocak ayında 73,2 olan endeks, Şubat ayında 71,2 oldu.
    • AA
    • 18.02.2022 - 10:02
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    Tüketici güven endeksi 71,2 oldu

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı tüketici güven endeksini yayınladı.

    Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında azaldı; Ocak ayında 73,2 olan endeks, Şubat ayında 71,2 oldu.

    (ayrıntılar geliyor)


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