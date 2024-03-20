Tüketici güven endeksi martta 79,4'e yükseldi Tüketici güven endeksi, şubat ayında 79,3 iken mart ayında yüzde 0,02 oranında artarak 79,4 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, şubat ayında 79,3 iken Mart ayında yüzde 0,02 oranında artarak 79,4 oldu.

12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi yüzde 0,9 arttı

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu yüzde -0,7 oranında değişim gösterirken gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi mart ayında yüzde 0,9 artış kaydetti.