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Tüketici güven endeksi 81,9 oldu

Tüketici güven endeksi 81,9 oldu

Tüketici güven endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 oranında azaldı; eylül ayında 82 olan endeks, ekim ayında 81,9 oldu.