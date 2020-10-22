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- Tüketici güven endeksi 81,9 oldu
Tüketici güven endeksi 81,9 oldu
- AA
- 22.10.2020 - 10:04
- Güncelleme : 22.10.2020 - 10:04
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi açıklandı.
HANENİN MADDİ DURUMU ENDEKSİ 69,4
Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi eylül ayında 71,8 iken, ekim ayında yüzde 3,3 oranında azalarak 69,4 olarak gerçekleşti.
Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ekim 2020
HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 79,5
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi eylül ayında 79,1 iken, ekim ayında yüzde 0,6 oranında artarak 79,5 olarak kayıtlara geçti.
Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Ekim 2020
GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 81,4
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi eylül ayında 83,3 iken, ekim ayında yüzde 2,3 oranında azalarak 81,4’e indi.
DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINA HARCAMA YAPMA DÜŞÜNCESİ ENDEKSİ 97,4
Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi eylül ayında 93,8 iken, ekim ayında yüzde 3,9 oranında artarak 97,4’e çıktı.