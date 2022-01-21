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    Tüketici güven endeksi ocakta 73,2 oldu

    Tüketici güven endeksi, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,2 oranında arttı; aralık ayında 68,9 olan endeks, ocak ayında 73,2'ye çıktı.
    • AA & Ensonhaber
    • 21.01.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 21.01.2022 - 10:53
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    Tüketici güven endeksi ocakta 73,2 oldu

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı tüketici güven endeksini açıkladı.

    TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ YÜZDE 6,2 ARTTI

    TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,2 oranında arttı; aralık ayında 68,9 olan endeks, Ocak ayında 73,2'ye yükseldi.

    Tüketici güven endeksi ocakta 73,2 oldu #1


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