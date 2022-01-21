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- Tüketici güven endeksi ocakta 73,2 oldu
Tüketici güven endeksi ocakta 73,2 oldu
Tüketici güven endeksi, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,2 oranında arttı; aralık ayında 68,9 olan endeks, ocak ayında 73,2'ye çıktı.
- AA & Ensonhaber
- 21.01.2022 - 10:01
- Güncelleme : 21.01.2022 - 10:53
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı tüketici güven endeksini açıkladı.
TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ YÜZDE 6,2 ARTTI
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,2 oranında arttı; aralık ayında 68,9 olan endeks, Ocak ayında 73,2'ye yükseldi.