Tüketici hakem heyetleri, 3 yılda 6,3 milyar liralık uyuşmazlığı çözdü Tüketici hakem heyetlerinin çözüme kavuşturduğu dosyaların sayısı arttı ve 3 yılda 6 milyar 270 milyon 934 bin 665 liralık uyuşmazlığın çözüme kavuştuğu bildirildi.

AA

Ticaret Bakanlığı'nın verilerinden, tüketici hakem heyetlerinin çözüme kavuşturduğu dosya sayısı aktarıldı.

Tüketici hakem heyetleri, 2021-2023 döneminde vatandaşların 6 milyar 270 milyon 934 bin 665 liralık uyuşmazlığına çözüm sağladı.

Tüketici hakem heyetlerinin 3 yıllık dönemde çözüm sağladığı toplam uyuşmazlık tutarı içinde de en büyük payı, 3 milyar 734 milyon 216 bin 143 lira ile perakende ticaret sektörü aldı.

Tüketici hakem heyetleri, kurulduğu günden bu yana kadar yaklaşık 17 milyon başvuruyu karara bağladı.

Tüketici hakem heyetlerine 2021-2023 döneminde perakende ticaret, abonelik, finansal hizmetler, turizm, ulaşım-sağlık-eğitim ve diğer hizmetler sektörlerinde 1 milyon 901 bin 83 başvuru geldi.

Başvuruların yüzde 53,2'si perakende ticaretten

Bu başvuruların sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 53,2'sinin "perakende ticaret" sektörüne yönelik olduğu belirlendi. Böylece, söz konusu dönemde her 2 başvurudan biri perakende ticaret sektörüne yönelik oldu.

Perakende ticaret sektörünü yüzde 14,6 ile "diğer hizmetler", yüzde 14,2 ile "abonelik hizmetleri", yüzde 11,7 ile "finansal hizmetler", yüzde 4,8 ile "ulaşım-sağlık-eğitim hizmetleri" ve yüzde 1,5 ile "turizm hizmetleri" sektörleri takip etti.

Başvuruların yarısı tüketici lehine sonuçlandı

Tüketici hakem heyetlerine 3 yıllık dönemde yapılan başvuruların yüzde 50'si tüketiciler lehine sonuçlandı.

Ortalama karar alma süresi

Tüketici hakem heyetlerinin ortalama karar alma süresi 2021'de yaklaşık 119 gün olarak hesaplanırken, bu süre 2022'de yaklaşık 94 güne geriledi. Bu süre geçen yıl 98 gün olarak tespit edildi.

Başvuru konu ve noktaları

Tüketiciler, tüketici hakem heyetlerinde hak aramak yanında farklı konulardaki şikayetlerini de Bakanlığa iletebiliyor.

Devre tatil, paket tur, kampanyalı satış, iş yeri dışında satış, mesafeli satışlar, tüketici kredisi, konut finansman kredisi, kredi kartları, süreli yayın, abonelik, ayıplı mal ve hizmet gibi konulardaki şikayetler; CİMER, AK Parti İletişim Merkezi (AKİM), e-Devlet, e-posta, yazılı başvuru ve diğer yollarla Bakanlığa ulaştırılıyor.

Bu kapsamda 2021-2023 dönemde Bakanlığa 378 bin 357 tüketici şikayet başvurusunda bulundu.

Bakanlığa ulaşan şikayetlerin yüzde 85'i CİMER'den

Vatandaşlar, başvuru yolları arasında en çok yüzde 85 oranıyla CİMER'i tercih etti. Tüketiciler CİMER üzerinden 322 bin 439 başvuruda bulundu.

CİMER'i 48 bin 466 ile e-Devlet, 7 bin 133 ile yazılı başvuru, 179 ile "Bakana ulaşın" maili, 90 ile AKİM ve 50 ile diğer internet başvuruları takip etti.

Çağrılar 2 dakikada cevaplandı

Tüketicilerin sorunlarına ilişkin çözüm yollarının sunulduğu ve bu sorunların ilgili makamlara iletildiği "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı"nda günlük ortalama 1.000 başvuru yanıtlanıyor. Bu hatta gelen çağrılar ortalama iki dakikada cevaplanıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)