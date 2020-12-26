Tüketici hakem heyetlerine başvuru parasal sınırları değişti

Tüketici hakem heyetlerine başvurularda parasal sınırlar yüzde 9,11’lik yeniden değerleme oranına göre tekrar belirlendi.

Tüketici Hakem Heyetlerinin baktıkları uyuşmazlıkların bedelleri, hangi heyetlerin yetkilendirildiğinde belirleyici oluyor. Bu bedeller tekrar gözden geçirilerek artırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68'inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği'nin 6'ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Tebliğ 1 Ocak 2021'de uygulanmak üzere yürürlüğe girecek.

YÜZDE 9,11’LİK DERLEME ORANI ARTIŞI

Buna göre, tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar, yüzde 9,11’lik yeniden değerleme oranına göre tekrar belirlendi.

UYUŞMAZLIKLARIN MİKTARINA GÖRE İL YA DA İLÇE HAKEM HEYETLERİ YETKİLİ OLACAK

Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda, büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 7 bin 550 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri, büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 7 bin 550 ile 11 bin 330 lira arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri ve büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 11 bin 330 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli olacak.