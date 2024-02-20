Tüketici şikayetleri arttı! Taklit ayakkabı üretim ve satışına denetimler artırılacak Ticaret Bakanlığı, ayakkabılara ilişkin tüketici şikayetlerini ve sorunları çalıştayda değerlendirerek, denetimleri artırma kararı aldığını açıkladı.

AA

Son yıllarda tüketicilerin satın aldıkları ayakkabılardan şikayetleri arttı.

Ticaret Bakanlığı, ayakkabı ürün güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm paydaşların "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket etmesinin önem taşıdığını belirterek, sahte ve taklit ayakkabı üretim ve satışına karşı denetimlere ağırlık verileceğini bildirdi.

Ayakkabı Sektöründe Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı"

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) iş birliğiyle Afyonkarahisar'da, "Ayakkabı Sektöründe Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Çalıştaya Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan katıldı.

Tüketici hakem heyetlerine başvurular arttı

Son yıllarda tüketici hakem heyetlerine yapılan ayakkabı ürünlerine ilişkin şikayetlerde artış görüldü. Yapılan başvurularda ayakkabı ürünlerine ilişkin başvurular ilk sırada yer aldı.

Başvuruların yüzde 12,6'sı ayakkabı ürünlerinden

2023'te tüketici hakem heyetlerine yapılan 727 bin 630 başvurudan 91 bin 527'si yani toplam başvuruların yüzde 12,6'sı ayakkabı ürünlerine yönelik yapıldı.

Markalı ayakkabıların taklitleri yapılıyor

Küresel markaların taklitleri olan sahte markalı ayakkabıların üretiminin yanı sıra hem perakende hem internet yoluyla satışının yaygınlaşması da şikayetleri artırdı. Bu durumun, Türkiye ayakkabı sektöründeki işletmelerin ve yerli markaların rekabet gücünü olumsuz etkilediği, kayıt dışılığa, vergi kayıplarına ve kayıt dışı istihdama yol açtığı tespit edildi.

Söz konusu ayakkabıların ürün güvenliği anlamında da tüketici ve çevre sağlığı açısından önemli riskler taşıdığı belirlendi.

Alınan kararlar:

Çalıştayda yapılan değerlendirmeler sonucu şu tespitler öne çıktı:

Tedbirler alınacak

Ayakkabı ürünlerine yönelik tüketici şikayetlerinin asgari seviyeye düşürülmesi amacıyla başta ayakkabı sektörü olmak üzere ilgili tüm paydaşlar tarafından gerekli tedbirlerin alınması önem arz ediyor.

Denetimlere ağırlık verilecek

Sahte/taklit ayakkabı üretiminin ve satışının engellenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli tedbirlerin alınması ve bu alanda yapılacak denetimlere ağırlık verilmesi benimsendi.

"Sıfır tolerans" vurgusu

Ayakkabı ürün güvenliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla tüm paydaşlar tarafından "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket edilmesinin ayakkabı sektörünün geleceği açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)