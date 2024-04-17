Tunceli'de Munzur balına coğrafi işaret verildi Yörelerin kendisine özgü tatları tescillenmeye ve böylelikle taklitlerinden korunmaya devam ediyor. Tunceli'de de Munzur balı tescillenerek koruma altına alındı.

İHA

Coğrafi tescil belgesi, o ürüne ve bölgeye katma değer sağlamaya devam ediyor.

Tunceli Munzur balı, coğrafi işaret tescil belgesine Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen bir törenle kavuştu.

Tarım ve Orman Tunceli İl Müdürü Yavuz Suat Pala, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Munzur balı için verilen coğrafi işaret tescil belgesini Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu’na takdim etti.

Kalite standartlarının korunmasına gösterilen gayret tebrik edildi

Vali Tekbıyıkoğlu, ’’Munzur balının üretiminde ve pazarlanmasında kalite standartlarının korunması ve geliştirilmesi için gayret gösteren herkesi tebrik ediyorum.’’ şeklinde açıklama yaptı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)