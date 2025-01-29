Turizm bölgelerinde yatırım için ayrılan kaynağın dağılımı

AA

Türkiye'de kamu tarafından bu yıl turizm alanında yapılacak yatırımlara, bu bölgelere ulaşımı kolaylaştıracak yol projeleri damga vuracak.

2025 Yılı Yatırım Programı'na göre, bu yıl turizm sektörü için 55 projeye 2 milyar 533 milyon lira harcama yapılması öngörülüyor.

Böylece 2025'te bu sektöre ayrılan yatırım tutarı yaklaşık yüzde 23 artış gösterdi.

EN BÜYÜK YATIRIM KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Turizm sektörü yatırımlarında 840 milyon lirayla başı, Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) ayrılan ödenek çekti. KGM'ye geçen yıl, turizm sektörü yatırımları için 670 milyon lira ayrılmıştı.

KGM, bu yıl 14 projeyle söz konusu kategoride en fazla proje sayısına sahip kuruluş olarak da öne çıktı.

Programa göre KGM, Kayseri ve Konya'da turizm alanı ve merkezi yolları, Bodrum'da turistik yol, İzmir, Aydın, Muğla ve Şanlıurfa gibi turizm merkezlerinde kara yolu projeleri yürütecek.

DOKAP 3 PROJE ÜRETECEK

Turizm yatırımlarında KGM'yi 3 proje ve 450 milyon lira yatırımla Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) takip etti.

EKO TURİZM KÖY UYGULAMALAIR

DOKAP'ın yıl boyunca 11 ilde turizm amaçlı yol çalışmaları, eko turizm köy uygulamaları ve çevre düzenlemeleriyle turizm yatırımlarını artırması amaçlanıyor.

Turizm sektörüne yapılacak yatırımlarda KGM ve DOKAP'ın ardından bakanlık projeleri geldi.

EFES ANTİK KENTİNE YAT LİMANI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bu sektöre, Efes Antik Kenti kanalının denize çıkış yapıları, yat limanları ve tekne barınma yerleri gibi 9 proje için 388 milyon lira yatırım yapması planlanıyor.

HALK PLAJLARINA YATIRIM

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tabiat parkları yatırımlarını da içeren 6 proje için 365 milyon liralık ödenek kullanması, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da halk plajları gibi 7 proje için 332 milyon lira yatırım yapması öngörülüyor.

2025 yılı turizm sektörü yatırımlarının kuruluşlara göre dağılımı şöyle:

SEKTÖRLER / PROJE SAYISI / 2025 YATIRIMI

KGM / 14 / 840 milyon lira

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı / 3 milyar 450 milyon lira

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / 9 / 388 milyon lira

Tarım ve Orman Bakanlığı / 6 / 365 milyon lira

Kültür ve Turizm Bakanlığı / 7 / 332 milyon lira

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / 5 / 80 milyon lira

Uludağ Alan Başkanlığı / 6 / 32 milyon lira

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı / 1 / 30 milyon lira

Kapadokya Alan Başkanlığı / 2 / 13 milyon lira

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı / 2 / 3 milyon lira

TOPLAM / 55 / 2 MİLYAR 533 MİLYON 000