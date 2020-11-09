Turizm gelirlerini artırmanın yolları bir araştırma ile ortaya kondu

Türkiye ekonomisinde turizmin öncü sektör olmasını sağlayacak uygulamalara yönelik, tüm paydaşların içine dahil edildiği bir araştırma yayınlandı.

“Turizm, Türkiye ekonomisinde nasıl öncü bir sektör olabilir?” sorusunun yanıtını bulmaya yönelik bu çalışma, araştırma görevlisi İpek Itır Can’ın “Türkiye Ekonomisinde Turizmin Öncü Sektör Olmasını Sağlayacak Uygulamalar: Ulusal Paydaşların Görüşlerine İlişkin Bir Araştırma" başlıklı tezine dayanıyor.

TURİST SAYISI AÇISINDAN SON YILLARDA TÜRKİYE DÜNYADA İLK 10’A GİRDİ

Araştırmaya göre, turist sayısı açısından son yıllarda dünyada ilk 10’a giren Türkiye, turizm gelirleri sıralamasında aynı başarıyı gösteremiyor. Oysa turizm, Türkiye ekonomisinde en rekabetçi koşullarda hizmet sunan, “katma değeri ve döviz girdisi en yüksek” sektör olabilme kabiliyetini gösteriyor.

ARAŞTIRMAYA ÇOK SAYIDA TURİZM PAYDAŞI KATILDI

Bunun nasıl olabileceğine dair çözüm önerileri TÜRSAB, TUREB, POYD, TUADER, TUYED, ICVB, GDT gibi ulusal turizm paydaşları, oteller ve seyahat acenteleri yetkililerinin görüşlerinin de aktarıldığı bir çalışmayla ortaya kondu.

Can’ın çalışması, Türkiye’nin uluslararası pazardaki imajına dair araştırmalar yapılması, bilgi çağının koşullarına uygun tanıtım çalışmalarının yürütülmesi, bölgesel ve tematik tanıtıma ağırlık verilmesi, Türkiye’ye daha çok döviz bırakacak turist profiline yönelik pazarlama etkinliklerinin uygulanması, çeşitliliğin artırılması, iç turizmin daha çok önemsenmesi gibi çözüm önerileri öne çıktı.

TURİZM SEKTÖRÜNDEN DÜNYA İHRACATINA GÜNDE YAKLAŞIK 5 MİLYAR DOLAR KAYNAK

Turizm sektörü, dünya ihracatına günde yaklaşık 5 milyar dolar kaynak sağlıyor ve bu rakam bir yılda yaklaşık 1 trilyon 700 milyar dolar ihracata karşılık geliyor. Üstelik son 7 yıldır turizm ihracatı, mal ihracatından daha hızlı büyüyor ve ülkelerin dış ticaret açığı üzerinde olumlu etki yaratıyor. 2019 yılında 1 milyar 500 milyon olan uluslararası varış seviyesinin ise 2030 yılında 1 milyar 800 milyona ulaşacağı öngörülüyor.

TURİZM GELİRLERİNİN ARTMASI EKONOMİK DİNAMİKLERİ DE OLUMLU YÖNDE ETKİLEYECEK

Türkiye’de turizm geliri artışının sektöre yatırımları da artıracağı, sektörün canlanacağı, istihdama katkı sağlanacağı, işsizlik rakamlarının azalacağı, gayrisafi milli hasılanın yükseleceği, ödemeler dengesindeki açıkta azalmalar gerçekleşeceği düşünülüyor.

“BÖLGESEL VE TEMATİK TANITIMA ÖNEM VERİLMELİ”

Araştırmaya göre, turizmin imajını güçlendirmek için Türkiye’nin uluslararası pazardaki imajının nasıl olduğuna dair pazar araştırmaları yürütmek, ülkeyi genel olarak tanıtmaktansa bölgesel ve tematik tanıtıma yönelmek, kitlelere uygun tanıtım stratejileri belirlemek, turistik ürünleri ve ülkeyi marka haline getirmek gerekiyor.

Turizmde çeşitliliği artırmak, teknolojinin yararlanmak, sosyal medyada daha etkin olmak, sinema ve dizi sektörünü doğru kullanmak, uzun vadeli tanıtımlar yapmak ve yerel otoritelerden beslenmek önerileri ön plana çıkıyor.

“TURİZM TÜM YILA YAYILMALI”

Türkiye’nin turizm potansiyelini artırmak içinse her şey dahil sistemden uzaklaşılması, turizmin tüm yıla yayılması, hem genç kuşakların hem de üçüncü yaş beklentilerine hitap edebilecek olanakların da sunulması önerileri dikkat çekiyor.

Türkiye’de geliştirilmesi gereken turizm türleri ise gastronomi, kültür, sanat, kent, doğa, kongre, kruvaziyer, spor ve sağlık turizmi şeklinde sıralanıyor.

Ayrıca iç turizmin daha çok önemsenmesi ve yerel turistlerin seyahat eğiliminin arttığı sömestr döneminin ülke genelinde aynı anda değil bölgesel olarak birer hafta aralıklarla uygulanması öneriliyor.

“NİTELİKLİ TURİSTLER TÜRKİYE’YE ÇEKİLMELİ”

Türkiye’nin sahip olduğu uluslararası turizm pazarını genişletmek için Türkiye’ye hali hazırda gelmekte olan turistler korunurken, buna ek olarak daha önce hiç gelmemiş turistleri çekmek için çalışmalar yapılmasının gerekliliği vurgulanıyor. Türkiye’nin yönelmesi gereken hedef kitleler; genç turistler, Avrupalı/Batılı turistler, Uzak Doğulu turistler, kültür ve dini seyahat turistleri şeklinde belirleniyor.

Türkiye’ye daha çok döviz bırakacak turist profiline yönelik tanıtım ve pazarlama etkinliklerinin uygulanması, halkla ilişkiler çalışmalarının hem ulusal hem de uluslararası boyutta bilgi çağının koşullarına uygun yürütülmesinin de üzerinde duruluyor.