Turizm şehri Muğla'nın Ortaca ilçesi tarım ürünleriyle de dünya pazarlarında Turizm merkez Muğla aynı zamanda tarımda da önemli bir şehir olmayı sürdürüyor. Muğla'nın Ortaca ilçesinde üretilen domates ve portakallar dış pazara gönderiliyor.

İHA

Muğla’nın Ortaca ilçesinde üretilen yerel üretim portakal ve domatesler, uluslararası karantina standartlarını aşarak dünya pazarlarına açılıyor.

Türkiye’nin zengin topraklarından yetişen kaliteli ürünler, sadece yerel pazarlarda değil, aynı zamanda dünya pazarlarında da kendine sağlam bir yer buluyor.

Ortaca’nın bereketli topraklarından sofralara ulaşan taze ürünler, uluslararası alanda Türkiye’nin tarım potansiyelini gözler önüne seriyor.

Domates ve portakallar Rusya, Ukrayna, Polonya ve Avusturya’ya ihraç ediliyor

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İnspektörleri, Rusya, Ukrayna, Polonya ve Avusturya’ya ihraç edilecek portakal ve domates ürünlerinin karantina kontrollerini başarıyla tamamladı.

"Ürünlerin Bitki Sağlık Sertifikaları var"

Ürünler, Bitki Sağlık Sertifikaları ile donatılarak uluslararası pazarlarda Türkiye’nin tarım kalitesini temsil etmeye hazır hale getirildi.

Özellikle Rusya’ya yapılacak domates ihracatı için alınan numuneler, virüs analizi amacıyla Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü’ne gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)