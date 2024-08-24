Turizm sektörüne sürdürülebilir kurallar geliyor Turizm işletmelerinin yeni tanıştığı bir sestem var. Bu sistemi doğaya, çevreye, insanlara saygılı bir işletme yaparak turizmi devam ettirmek olarak açıklayabiliriz. Toplam 3 aşamadan oluşan sürdürülebilir turizm sertifikası almayan tesisler ilerine yaptırımlarla karşılaşabilecek.

Haber Merkezi

"Sürdürülebilir turizm", turizmin ayrı bir bileşeni olarak değil turizmin daha sürdürülebilir hale gelmesi, ziyaretçilerin, çevrenin, çalışanların ve turizm sektörünün bir bütün halinde çalışması açısından gerekli bir yaklaşım biçimi olarak ortaya çıktı.

Global Sustaınable Tourısm Councıl (GSTC) ise dünyanın en üst çevre ve sürdürülebilirlik platformu olup Türkiye ile 2022 yılında iş birliği anlaşması imzalayarak Türkiye’de faaliyet gösteren tüm konaklama işletmelerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 15 Kasım 2022 tarihli genelgesine istinaden sürdürülebilir turizm kriterleri belirleyen kuruluş olarak işlev görüyor.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM 3 AŞAMADAN OLUŞUYOR"

Sürdürülebilir turizm kriterlerine geçiş 3 aşamadan oluşuyor.

Birinci aşamada konaklama tesislerinin personel eğitimleri, çevreye duyarlı satın alma, misafir memnuniyeti, enerji ve doğal kaynakların takibiyle birlikte atıkların kontrol altına alınmasıyla ilgili toplam 14 farklı kriter bulunuyor.

İkinci ve üçüncü aşamalarda ise yerel halkın desteklenmesi, kültürel miras, sera gazı emisyonları, biyoçeşitlilik, taşımacılık, hayvan sağlığı ve refahı gibi kriterler bulunuyor.

Bu aşamalarda da toplam 29 farklı kriterle turizmi bir bütün olarak ele alınıyor.

31 ARALIK 2025'E KADAR SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM SERTİFİKASI ZORUNLU

4 ve 5 yıldızlı oteller direkt olarak üçüncü aşama kriterlerinden başlıyor. Diğer konaklama tesislerinin 25 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanan 2024/5 sayılı yeni genelgeyle 31 Aralık 2025 tarihine kadar ikinci aşama sürdürülebilir turizm sertifikası alması zorunlu hale getirildi.

Konunun uzmanlarından Barboros Özdemir, Ensonhaber'e Türkiye'de sürdürülebilir turizm çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM İÇİN MADDİ KAZANÇ HEDEFİ BİRİNCİ PLANDA OLMAMALI"

1991 yılında turizm eğitimi ise sektörle tanışan ve sürdürülebilir turizm denetimleri yapan Özdemir, sistemin tam olarak uygulanabilir olması için turizm işletmelerinin bilinçlenmesi gerektiğini belirterek, şu ifadeleri aktardı:

Ülkemizin en önemli gelir kaynaklarından biri turizm. Bu konuda henüz kurallara tam anlamıyla uyulduğunu söyleyemem. Bu sisteme tam uyum için maddiyatı birinci sıraya koymadan plan yapmak gerekiyor. Tamamen maddi gelir amacıyla turizm sektörüne yönelmiş olan grupların süreci yönetmesi mümkün görünmüyor.

"OTELİNİN RESTORANINA SANDAL KOYUP MASA YAPAN VAR"

Sürdürülebilir turizm genelgesi ve zorunluluk haricinde özellikle Ege ve Trakya bölgesinde geleneksel, vizyonel ve bilinçli işletmecilerle ve yönetim ekipleriyle tanıştıklarını belirten Özdemir, bu konudaki çalışmaları şöyle dile getirdi:

Bir balıkçı köyündeki otelinin restoranına sandal koyup masa yapan, eski köy objelerini dekor olarak sergileyen, kültürel mirası yansıtan, kahvaltıda sunduğu bal, zeytin, reçel gibi ürünleri köylüsünden satın alan, müşteri memnuniyeti odaklı, dedesinden kalma taş evi butik otele çeviren, tek kullanımlık malzeme kullanmayan, evcil hayvanların refahını gözeten ve sosyal sorumluluk çerçevesinde kendi köy ilkokullarına kütüphane yapan tesisler gördük.

Sürdürülebilir turizm danışmanı olarak şu ana kadar ülke genelinde toplam 195 projeye ulaşıldığını belirten Özdemir, sertifika almanın sektörde kalmak ve ceza almamak için büyük öneme sahip olduğunu vurguluyor.