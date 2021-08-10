Turizmciler yanan beldelere rezervasyonların iptal edilmemesini istiyor

Turizm dernekleri yetkilileri yaptıkları açıklamalarda, eğer yanan bölgelere bir katkı sağlanmak isteniyorsa o bölgelere seyahat yaparak da bu amaca ulaşılacağını hatırlatıyor.

Turizm dernekleri, Akdeniz ve Ege'de turizm beldelerinin bulunduğu ormanlarda çıkan yangınların o bölgelere gidecek olanları olumsuz etkilememesini talep ediyor. Aksine bu bölgelere yoğunlaşarak imarına, ekonomisine ve motive olmalarına katkı sunmaları öneriliyor.

"DESTEK OLMAK İSTEYENLER YANGIN BÖLGELERİNDE TATİL YAPSIN"

Su nedenle turizm dernekleri, tatil beldelerinde büyük zarara sebep olan orman yangınlarının ardından "Yangın bölgelerine destek olmak için o beldelere tatile gidin" çağrısında bulundu.

Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği'nden (ATİD) yapılan açıklamaya göre, turizm dernekleri, tatil beldelerini etkileyen yangının ardından vatandaşlara seslendi. ATİD Başkanı Birol Akman, koronavirüs salgını nedeniyle büyük zararla geçen 2020 yılının ardından turizm sektörünün bu sezon da yangınlardan etkilendiğine dikkati çekti.

"YANGIN BÖLGELERİNE GİTMEK İSTEYENLER TATİLLERİNİ ERTELEMESİN"

Sektörün yangınlar sebebiyle yaşadığı krizi atlatmaya çalıştığını belirten Akman, "Bu bölgelere tatile gitmeyi planlayan vatandaşlarımız tatillerini ertelememeli. Gelirlerini turizmden elde eden bu beldelere yapabileceğiniz en iyi yardım bu olacaktır." ifadelerini kullandı.

“TESİSLERDE TURİST AÇISINDAN BİR RİSK YOK”

Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna da turizm merkezlerinde bulunan tesislerde can ve mal kaybı yaşanmadığını ve turistler açısından bir risk bulunmadığını vurgulayarak, "Bu nedenle gerek yerli gerekse yabancı turistler dünyanın göz bebeği olan Antalya, Muğla, Aydın gibi turizm merkezlerimize gönül rahatlığıyla gelebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

“YANAN YERLER HALA BİR CENNET”

Türkiye Küçük Oteller Derneği (TÜRKODER) Başkanı Ertan Ustaoğlu da orman yangınlarının çıktığı bölgelerin hala bir cennet olduğunu belirterek, yöre halkı, turizmciler ve esnafın sıkıntılarını biraz olsun dindirmek için o bölgelerde konaklamaların devam etmesi gerektiğini bildirdi.

"ÇEVRE DUYARLILIĞINI ARTIRACAĞIZ"

Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Suat Tural ise koronavirüsün sektöre etkilerine bir de yangınların eklendiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Turist rehberleri, bölgedeki tesisler ve işletmelerin ayakta kalabilmesi için vatandaşlarımızın bölgede konaklamaktan kaçınmaması büyük önem taşıyor. TUREB olarak bu dönemde çevre bilincinin artırılması için tüm rehberlerimizi seferber ettik. Bu konuda duyarlılığı daha da artıracağız."

“YARALARIMIZI BİRLİKTE SARALIM”

Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, kontrol altına alınan yangınların ardından bu bölgelerin yeniden kalkınması için desteğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Vatandaşlar olarak yangından zarar gören esnafımızı, turizm işletmelerimizi yalnız bırakmayalım. Yaralarımızı hep birlikte saralım." ifadelerini kullandı.

“BU BÖLGELERDE ESKİSİNDEN ÇOK DAHA BÜYÜK BİR DOLULUK YAŞANACAK”

Deniz Memelileri ve Yunus Parkları Derneği Başkanı Halil Cenk Gökalp da bu bölgelerin en kısa sürede eskisinden çok daha büyük bir dolulukla sezonu kapatmasını dilediklerini bildirdi.