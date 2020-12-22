Turizmciler yılbaşı genelgesine destek verdi

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen yılbaşında genelgesiyle otel ve konaklama tesislerinde yılbaşı kutlama programı yapılmaması edilmeme kararına Antalyalı turizmcilerden destek geldi.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilin valiliğine bir genelge göndererek otel ve konaklama tesislerinde yılbaşı kutlama programı icra edilmemesini istemişti.

Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında otel ve konaklama tesislerinde yılbaşı kutlama programı icra edilmesi, eğlence/balo düzenlenmesi, canlı müzik, yemekli müzikli eğlence programlarının iptaline yönelik genelgeye, Antalyalı turizmcilerden destek geldi.

“EĞLENMEYE DEĞİL DİNLENMEYE GELECEKLER”

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, “Bizim söylediklerimiz ile devletimizin söyledikleri hemfikir. Misafirlerimiz eğlenmeye değil dinlenmeye gelecekler. Bizim zaten sloganımız buydu. Sağ olsun devletimizin söylediği de benim sözlerimle hemfikir oldu. Canlı müzik olsa da olur, olmasa da olur. Misafirlerimiz bu yıl dediğim gibi eğlenmeye değil dinlenmeye gelecekler.” dedi.

“HERHANGİ BİR KAYBIMIZ YOK”

Karar sonrası rezervasyon konusunda kendi otel zincirlerinde herhangi bir iptalin bulunmadığını belirten Kavaloğlu, “Herhangi bir kaybımız yok. Yeni rezervasyon gelişinde bir sıkıntı yaşanacaktır. Bunu kabul etmek lazım. Eğlenmek için gelecek misafir profili de bu zamanda yolculuk yapmamalı. Dinlenme fikrinde hem turizmcilerin hem de misafirlerin hem fikir olmasını rica ediyorum.” ifadelerine yer verdi.