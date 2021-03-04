Turizmde hafta sonu rezervasyonları başladı

Kontrollü normalleşmeyle birlikte hazırlıklara başlandı ve turizmde hafta sonu rezervasyonları arttı.

Türkiye dünyanın önemli turizm noktalarından biri. Turizm sektörü de ülke ekonomisi için önemli yer bir tutuyor. Geçen yıl koronavirüs salgınınına rağmen dünyaya oranla turizm haraketliliğini daha fazlaya yaşayan ülkemiz, normalleşme adımları ile birlikte geçen yıldan daha iyi bir sezonun özlemini taşıyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, açıklanan kararların sektör için çok önemli ve olumlu olduğunu belirtti.

PAKET TURLARI BAŞLIYOR

Bu süreçte özellikle iç pazarda ciddi bir hareketlilik beklediklerini ifade eden Gencer, "Hafta sonu turlarımıza talepler gelmeye başladı. Sadece otel rezervasyonu vardı, şimdi paket turları da yapılacak. Günü birlik turlar da yapılabilecek. Şu anda ağırlıklı olarak kültür turlarına talep geliyor." dedi.

Gencer, sektör için salgının seyrinin azalarak devam etmesi gerektiğini, turizmcilerin tedbirlere uymasının hayati önem taşıdığını dile getirdi.

"GÜZEL GÜNLER TURİZM SEKTÖRÜNÜ BEKLİYOR"

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, kısıtlamaların kalkmasının sektörde büyük bir sevinç oluşturduğunu vurguladı.

"ESNAF TURİSTLERİ ÖZLEDİ"

İşler, restoranlar ve kafelerin hazırlıklarını bir gün gibi kısa sürede tamamladığına değinerek, "Hem esnaf hem otelci müthiş bir özlem içinde. Müşteriler de öyle. Her iki taraf da dikkat ederek bu kazanılmış olan hakkın kaybolmaması için hassasiyet gösteriyor." dedi.

Resort otellerde karar öncesinde de hafta sonu yoğunlukların oluştuğunu dile getiren İşler, şehir otellerinde ise cumartesi ve pazar günlerinin boş olduğunu ancak son kararın şehir otelcileri tarafından sevinçle karşılandığını belirtti.

Aşılamayla virüsün seyrinin azalacağını tahmin ettiklerini aktaran İşler, turizm sektörünü güzel günlerin beklediğini anlattı.

"REZERVASYONSUZ GELMEYİN"

Alaçatı Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Celal Bayraktaroğlu da bölge genelinde hafta sonu rezervasyonlarını almaya başladıklarını söyledi.

Alaçatı'daki işletmelerin ağırlıklı olarak rezervasyonla iş yaptığına değinen Bayraktaroğlu, "Vatandaşlarımız rezervasyon yapmadan gelmesin. Böyle olunca kurallara daha rahat uyarız. Çünkü işletmelerimiz yüzde 50 kapasite ile çalışacak. Sağlımızı korumak en önemli görevimiz. Daha güzel günler için hem işletmelerimiz hem de müşterilerimiz kurallara uyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"NORMALLEŞME DENİZLİLİ TURİZMCİLERİ HEYECANLANDIRDI"

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, normalleşme adımlarının Denizlili turizmcileri heyecanlandırdığını ifade etti.

Pamukkale ve termal otellerin bulunduğu Karahayıt bölgesindeki otellerde hafta sonu rezervasyonlarını almaya başladıklarını belirten Şen, "Özellikle iç piyasada uzun zamandır evlerinden çıkamayanların en azından hafta sonlarını değerlendirmek için termal ve Pamukkale'yi tercih edeceklerini düşünüyoruz. Turizmciler geleceğe umutla bakıyor. Ama en büyük isteğimiz herkesin hızlı bir şekilde aşılanması." diye konuştu.