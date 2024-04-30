Mehmet Nuri Ersoy: Formula 1 yeniden Türkiye'ye dönecek Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024'ün ilk çeyreğindeki turizm hareketlerini değerlendirdiği toplantıda, sağlanan gelirin 8,8 milyar dolarla ulaştığını belirterek turizm hareketliliğini daha çok artıracak önemli bir organizasyonun Türkiye'de gerçekleşeceğini de açıkladı.

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ensonhaber.com

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), turizmde 2024 yılının ocak, şubat ve mart aylarını içeren ilk çeyrek verilerini paylaştı.

Buna göre, turizm geliri birinci çeyrekte, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,4 artarak 8 milyar 784 milyon 800 bin dolara çıktı.

Bu çeyrekte Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 93 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 64 dolar oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmdeki ilk çeyrek verilerini değerlendirdiği toplantıda, Formula 1'in yeniden Türkiye'ye döneceğini açıkladı.

Ersoy, Türkiye'nin tanıtımına ve turizm hareketlerine ivme kazandırması beklenen prestijli organizasyon Formula 1 yarışlarının 2026 yılı itibarıyla İstanbul'a geleceğini söyledi.

"Formula 1 yeniden Türkiye'ye dönecek"

İstanbul F1 Sahası'nın Bakanlığa bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğunu belirten Ersoy, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

Orada bir ihale süreci gerçekleşti nisan ayı içerisinde. İhale başarıyla tamamlandı. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Mayısın ilk haftası içerisinde yer teslimleri yapılacak. Yani mevcut kiracının, mevcut içeride bulunan kiracının yeri boşaltması ve ihaleyi kazanan yeni kiracıya devretmesi var. Sonrasında da hızlı bir şekilde 2026 itibarıyla Formula 1 yarışlarının İstanbul'a, Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili kontratlama süreci başlayacak. Burada planlandığı şekilde süreç devam ediyor.

Formula 1'in turizme katkısı

Formula 1, önemli bir uluslararası organizasyon olarak yurt dışından önemli katılımcı çekerek turizm gelirlerini artırıyor.

2021'de İstanbul'da düzenlenen Formula 1'i, düzenlendiği 3 günde 190 bin yarış tutkunu izlemişti.

2021'de İstanbul'daki Formula 1'in ekonomiye katkısı 150 milyon euro olmuştu.

İstanbul Grand Prix'sinden sağlanan bu gelirin 30 milyon eurosunun devletin kasasına girdiği kaydedilmişti.

"İlk çeyrek rakamları hedef doğrultusunda gerçekleşti"

Bakan Ersoy, açıklanan rakamların yıl sonu için konulan 60 milyar dolarlık hedeflerin doğrultusunda gerçekleştiğini ve gecelik ortalama harcama verisi ile tarihin en yüksek oranına ulaşıldığını belirtti.

"Yıl sonu hedefimiz 60 milyon ziyaretçiydi"

Bakan Ersoy, turizmde gelen rekoru şu sözlerle açıkladı:

2024 ilk çeyrek 9 milyon 68 bin ziyaretçi ile kapattık. Geçen sene ile kıyaslandığında yüzde 16,7’lik artışla gerçekleştirdik. Yıl sonu hedefimiz 60 milyon ziyaretçiydi.

"Artış beklentimizin üzerinde"

Aslında yıl sonu planlamasında yüzde 5,8’lik bir artış öngörüyorduk. İlk çeyrek ise yüzde 16,7’lik bir artışla gerçekleşti. Beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti. Yıl sonu ziyaretçi hedefine uyumlu bir şekilde gidiyoruz.

Tarihimizdeki en yüksek ilk çeyrek turizm geliri

Turizm gelirine baktığımızda ise 2024 yılı gerçekleşmesi 8,8 milyar dolar olarak netleşti. Geçen seneki gerçekleşme 55,9 olarak düzeltildi. Tarihimizdeki en yüksek ilk çeyrek turizm gelirini elde ettiğimiz bir yıl olduğunu görüyoruz.

Tanıtım atağı

Bakan Ersoy, turizmin 12 aya yayılması için tanıtım kampanyalarına ağırlık verildiğini belirterek, sosyal medyadaki tanıtımların da bu amacı desteklediğini dile getirdi.