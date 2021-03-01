Turizmde kişiye özel loca dönemi başlıyor

Koronavirüs salgınının getirdiği tedbirlerden birisi de deniz tatillerinde sahilde “kişiye özel loca” olacak.

Geçtiğimiz yaz salgınla mücadelede tecrübe kazanan Türk turizmciler bu yıl için yeni arayışlara girdi.

Sektörü kasıp kavuran pandemiyi yenmek için yenilik arayan Türk turizmcileri “kişiye özel loca” sistemini devreye sokuyor. Turizmci Caner Torunoğulları aldıkları önlemleri ve Türk turizminin beklentilerini anlattı.

“HER ŞEY DAHİL”E ZORAKİ DEĞİŞİKLİK

Türk turizmcilerinin “her şey dahil” konsepti ile dünya turizminde yeni bir çığır açtığını anlatan Torunoğulları, salgını “fırsata” çevirerek diğer ülkelerdeki meslektaşlarından farklı olmak için yeni bir konsepti hayata geçirildiğini söyledi.

Türk turizmcilerinin yeni gözdesinin “kişiye özel loca’” sistemi olduğunu belirten Torunoğulları, “Hazırlıklarını hızla sürdüren turizmciler özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarındaki otellerde, müşterilerin sahil kenarında kalabalıkta olmaması için özel localar dizayn ettiler. Kişiye ve aileye özel localarda, koronadan uzakta bir tatil keyfi planlanıyor.” dedi.

SELF SERVİSE HİJYEN AYARI

Açık büfelerde iself-servis sisteminin bu yıl rafa kaldırıldığını söyleyen Torunoğulları, “Yeni plana göre; yemek ve içecek stantlarının başında hijyen kurallarına uyan servis görevlileri olacak. Müşterilerin yiyecek ve içeceklerle doğrudan temas etmelerinin önüne geçilecek.” diye konuştu.

"TÜM ÖNLEMLERİ ALDIK"

Torunoğulları şunları söyledi: "Müşterilerimizin daha otele ilk adımı attıklarında koronavirüsü önlemi ve hijyen konusunda şimdiye kadar görülmemiş bir titizlik içerisindeyiz. Tüm önlemlerimizi şimdiden aldık. Lobiden, havuza, restoranlardan, diğer tesislere kadar hijyen kurallarına uygun olarak hazırlıklar tamamlandı. Örneğin yemek bölümüne, yiyeceklerle teması engelleyen alanlar koyduk. Yemekleri ustalarımız, şeflerimiz servis edecek. Masalardan asansörlere kadar kuyruk olabilecek tüm alanlarda, mesafe kuralları için gerekli önlemler de alındı.”

"AŞISINI OLAN GELEBİLİR"

"İngiltere için gözbebeğiyiz" diyen Caner Torunoğulları "İngiltere ile aramızda yaptığımız protokollerde aşı olan herkes serbest dolaşıma sahip. Türkiye’ye ayak basan müşterilerimizin sağlıkları o dakikadan itibaren bize emanettir.

TÜRKİYE DESTAN YAZACAK

Aşısını olan gelsin. Türkiye’de gönlünce tatilini yapsın. Biz tüm önlemleri aldık. Görülecek ki Türk turizmi hijyen konusunda da destan yazacak ve dünyaya örnek olacak." yorumunda bulundu.