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    Turizmi teşvik yasasında değişiklik yapıldı

    Turizm tesisi ve işletme belgesi almak, yat limanı taşınmazının tahsisi gibi konulara daha fazla disiplin getiren şartlar resmilik kazandı.
    • REUTERS
    • 28.07.2021 - 09:50
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 09:53
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    Turizmi teşvik yasasında değişiklik yapıldı

    Resmi Gazete'de bugün bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ile birlikte turizmi teşvik kanunu değişiklikleri de yayınlandı.

    Kanuna göre, belirlenen süreler içinde turizm işletmesi belgesi alamayan konaklama ve plaj işletmeleri, işletmeye açılamayacak ve faaliyette bulunamayacak.

    RUHSATLAR 1 AY İÇİNDE İPTAL OLUYOR

    Bu işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, Turizm Bakanlığınca yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından 1 ay içinde iptal edilecek.

    İŞLETME BELGELERİ İPTAL OLANLAR YENİDEN BELGE ALMAK ZORUNDA KALACAK

    Bakanlık tarafından turizm işletmesi belgesi iptal edilen konaklama tesislerinin iptal kararının tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içinde, plaj tesislerinin ise 30 gün içinde yeniden turizm işletmesi belgesi almaları zorunlu olacak.

    Turizmi teşvik yasasında değişiklik yapıldı #1

    GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN İŞLETME İÇİN BELGE ALMASI

    Gerçek ve tüzel kişiler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belge almak koşuluyla deniz turizmi tesisleri işletmeciliği yapabilecekler.

    Turizmi teşvik yasasında değişiklik yapıldı #2

    YAT LİMANI İÇİN TAŞINMAZ TAHSİSİ BAKANLIKLARIN YETKİSİNDE

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm merkezlerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca uygun görülen yat limanlarının yapılması amacıyla yatırımcılara taşınmaz tahsis etmeye yetkili olacak.

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