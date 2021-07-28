- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Turizmi teşvik yasasında değişiklik yapıldı
Turizmi teşvik yasasında değişiklik yapıldı
- REUTERS
- 28.07.2021 - 09:50
- Güncelleme : 28.07.2021 - 09:53
Resmi Gazete'de bugün bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ile birlikte turizmi teşvik kanunu değişiklikleri de yayınlandı.
Kanuna göre, belirlenen süreler içinde turizm işletmesi belgesi alamayan konaklama ve plaj işletmeleri, işletmeye açılamayacak ve faaliyette bulunamayacak.
RUHSATLAR 1 AY İÇİNDE İPTAL OLUYOR
Bu işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, Turizm Bakanlığınca yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından 1 ay içinde iptal edilecek.
İŞLETME BELGELERİ İPTAL OLANLAR YENİDEN BELGE ALMAK ZORUNDA KALACAK
Bakanlık tarafından turizm işletmesi belgesi iptal edilen konaklama tesislerinin iptal kararının tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içinde, plaj tesislerinin ise 30 gün içinde yeniden turizm işletmesi belgesi almaları zorunlu olacak.
GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN İŞLETME İÇİN BELGE ALMASI
Gerçek ve tüzel kişiler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belge almak koşuluyla deniz turizmi tesisleri işletmeciliği yapabilecekler.
YAT LİMANI İÇİN TAŞINMAZ TAHSİSİ BAKANLIKLARIN YETKİSİNDE
Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm merkezlerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca uygun görülen yat limanlarının yapılması amacıyla yatırımcılara taşınmaz tahsis etmeye yetkili olacak.