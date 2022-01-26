Türk balı geçen yıl 55 ülkede sofralarda yer buldu

DKİB verilerine göre, Türkiye'den geçen yıl ABD, Almanya ve İspanya başta olmak üzere 55 ülkeye bal ihraç edildi.

Bal üretimi ve ihracatında kuraklığı rağmen başarılı bir yıl geçirildi.

Bu konuda faaliyet gösteren Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Türkiye'den 2021 yılında 55 ülkeye 9 bin 875 ton bal satıldı.

Bu ihracattan 30 milyon 498 bin 600 dolar gelir sağlandı. Geçen yıl bal ihracatı, miktarda yüzde 65, değerde ise yüzde 18 artış gösterdi.

ABD İLK SIRADA YER ALDI

Bal ihracatında 8 milyon 860 bin 506 dolarla ABD ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 6 milyon 940 bin 35 dolarla Almanya, 2 milyon 261 bin 335 dolarla İspanya, 1 milyon 124 bin 139 dolarla Bulgaristan, 985 bin 149 dolarla da İsrail izledi.

Türkiye geçen yıl, 2020'den farklı olarak İtalya, Fas, Mısır, Moğolistan, Venezuela, Pakistan, Kenya, İrlanda, Arnavutluk ve Sudan'a da bal sattı.

DOĞU KARADENİZ'DEN 18 ÜLKEYE BAL GÖNDERİLDİ

Trabzon, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin'in yer aldığı TR90 Doğu Karadeniz Bölgesi'nden ise geçen yıl 18 ülkeye bal ihraç edildi.

2 MİLYON DOLARDAN GAZLA GELİR ELDE EDİLDİ

Bölgeden yapılan 564 ton bal ihracatı karşılığında 2 milyon 95 bin 591 dolar gelir sağlandı. 2020 yılına göre, geçen yıl yapılan ihracat miktar bazında yüzde 41, gelir bazında ise yüzde 63 arttı.

Bölgeden en fazla bal ise Almanya'ya ihraç edilerek 719 bin 568 dolar gelir sağlandı.

KORONAVİRÜS TALEBİ ARTIRDI

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, koronavirüs salgını nedeniyle insanların takviye edici gıdalara her zamankinden daha fazla ilgi gösterdiğini söyledi.

"BALIMIZ, ÇOK DAHA FAZLA ÜLKEDE TÜKETİCİLERİN AĞIZLARINI TATLANDIRACAK"

Kalyoncu, 2020'de 52 ülkeye ihraç edilen balın, geçen yıl 55 ülkede tüketiciye ulaştığını ifade ederek, "Ülkemizden geçen yıl yapılan bal ihracatı önceki yıla oranla miktarda yüzde 65, değerde de yüzde 18 artış gösterdi. Türk balına olan ilginin bu yıl da artmaya devam edeceğine inanıyorum. Balımız, çok daha fazla ülkede tüketicilerin ağızlarını tatlandıracaktır." diye konuştu.