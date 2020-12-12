Türk çayı ihracatı 15 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'den 11 ayda 100 ülkeye 15 milyon 452 bin dolarlık çay ihraç edildiği bildirildi. Her geçen yıl çay gönderilen ülke sayısının artması gelecek için umut veriyor.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Türkiye'den ocak-kasım döneminde 4 bin 135 tonluk çay ihraç edilerek 15 milyon 452 bin 479 dolarlık kazanç sağlandığı paylaşıldı.

GELİR, MİKTARDA VE DEĞERDE YÜZDE 17 ARTIŞ GÖSTERDİ

Geçen yılın aynı dönemindeki 3 bin 537 tonluk çay ihracatı ve 13 milyon 254 bin 601 dolarlık gelir, bu yıl miktarda ve değerde yüzde 17 arttı.

BELÇİKA, ALMANYA VE HOLLANDA İLK ÜÇTE

Türk çayının en çok satıldığı ülkeler arasında Belçika, Almanya ve Hollanda ilk üçte yer aldı.

11 aylık dönemde Belçika'ya 4 milyon 853 bin 670, Almanya'ya 2 milyon 186 bin 36 ve Hollanda'ya da 1 milyon 219 bin 267 dolarlık çay ihraç edildi.

ÇAYIN YENİ GÖNDERİLDİĞİ ÜLKELER

Çayın ihraç edilen ülke sayısı her geçen yıl artıyor. Bu dönem, geçen yılın aynı döneminde çay ihraç edilmeyen Yemen, Bahamalar, Endonezya, Gabon, Burkina Faso, Cape Verde, Estonya, Sırbistan, Zambiya, Vietnam ve Mauritius'a da ihracat gerçekleştirildi.

"ÇAY İHRACATINDAN BEKLENTİMİZ YÜKSEK"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, koronavirüs salgını sürecine rağmen çay ihracatının artış potansiyelini sürdürdüğünü söyleyerek, şunları kaydetti:

"Çay ihracatımız 2020 sezonuna rekor bir artışla başlamıştı ve söz konusu bu potansiyel yılın 11 ayında da devam etti. Bu kapsamda da çay ihracatından beklentimiz yüksek ve yılı güzel bir ihracat potansiyeliyle tamamlayacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki yıl ise ihracat potansiyelimizin daha da artacağı yönünde ümitliyiz."