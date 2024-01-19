Türk çayı Japonya'ya tanıtılacak

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nce (DKİB), Türk çayını Japonya'ya tanıtmaya hazırlanıyor.
Türk çayı, Japonya'nın Tokyo ve Shizuoka şehirlerinde tanıtılacak.
DKİB Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yapılması planlanan tanıtımın ayrıntılarını paylaştı.
"İnovatif yöntemler yerinde inceleniyor"
Gündoğan, Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan "Türk Çayının İhracat Kapasitesinin Artırılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması" isimli UR-GE projesi kapsamında yeni üretim model ve teknolojileriyle inovatif yöntemleri yerinde inceleyeceklerini belirtti.
"Deneyimler paylaşılacak"
Gürdoğan, bu çerçevede, Japonya'daki kurum, kuruluşlar ve sektörün önde gelen firmalarıyla deneyimlerin paylaşılmasının, Türk çayının etkin bir şekilde tanıtımının sağlanmasının amaçlandığını ifade etti.
"Tokyo ve Shizuoka'da program düzenlenecek"
Gürdoğan, projede yer alan 9 imalatçı firmayla yarından başlayarak 26 Ocak'a kadar sürecek Japonya programları kapsamında Tokyo'nun yanı sıra çay üretiminde önemli şehirlerden Shizuoka'da program düzenleyeceklerini bildirdi.
"Türk çayının ihracatının artırılması hedefleniyor"
Türk çayının ihracatının artırılmasını, sürdürülebilirliğinin sağlanmasını ve firmalara rekabet imkanı kazandırılmasını hedeflediklerini belirten Gürdoğan, bu doğrultuda Türk çayının potansiyel arz eden ülkelerde etkin şekilde tanıtılmasını önemsediklerini kaydetti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış