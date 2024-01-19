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Türk çayı Japonya'ya tanıtılacak

Türk çayı Japonya'ya tanıtılacak Türk çayı, ihracatta pazar payını artırmak için çay tüketimi alışkanlığı olan ülkelere tanıtılmaya devam ediliyor. Bu kez Türk çayının tanıtım radarına Japonya girdi.