Türk çayının iki aylık ihracatı 6 milyon doları aştı Yeni yılın ilk iki ayında Türkiye'den 85 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay satıldı. Ocak-şubat döneminde yurt dışına 1.347 ton çay satılarak 6 milyon 63 bin 44 dolar gelir sağlandı.

AA

Türkiye'nin önemli ihracat kalemlerinden biri olan çayda Karadeniz öne çıkıyor.

Türkiye'den bu yılın ocak-şubat döneminde yapılan çay ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85 artarak 6 milyon 63 bin 44 dolara ulaştı.

Bu yılın ocak-şubat döneminde yurt dışına 1.347 ton çay satıldı.

Türk çayının yurt dışı pazarlarda bilinilirliğinin artması ile gelecek dönemde bu durumun ihracata çok daha olumlu yansıyacağı düşünülüyor.

"85 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay satıldı"

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, Türkiye'den 85 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay satıldığını söyledi.

En fazla çay ihraç edilen ülkeler: Belçika, ABD ve Birleşik Krallık

Turgut, yılın ilk iki ayında yapılan çay satışıyla ilgili olarak şu açıklamada bulunarak, Belçika, ABD ve Birleşik Krallık'ın en fazla çay ihraç edilen 3 ülke olduğunu belirtti.

Verilen bilgilere göre, bu dönemde Belçika'ya 2 milyon 825 bin 932, ABD'ye 637 bin 645 ve Birleşik Krallık'a da 501 bin 389 dolarlık çay satıldı.

Ocak ve şubatta çay satılan ülkeler

Söz konusu dönemde Moritanya, Japonya, Liberya, Hırvatistan, Kamerun, Nijerya, Suriye, Şili, Mısır, Hong Kong, Singapur, Burundi, Gambiya, Venezuela, Küba, Cibuti, Brezilya, Dubai, Angola ve Kamboçya'ya da çay satıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)