Türk çayının yeni tadı 'çiçek çayı'

İki yıllık araştırmanın bir ürünü olarak "Çiçek çayı" üretildi. Çayın kilosu 5 bin liradan satılacak.

"Beyaz çay" olarak da adandırılan çay çiçeği Çin'de çay olarak tüketiliyor. Kozmetik alanında da tüketiliyor. Rize'de yapılan araştırmalar sonucunda çay çiçeği üretimi gerçekleştirildi.

Rize'de Çay Araştırma ve Uygulama Merkezince (ÇAYMER) yürütülen iki yıllık çalışmanın ardından çay bitkisinin açan çiçekleri toplanarak "çiçek çayı" üretildi.

Geleneksel anlamda siyah ve yeşil çay olarak üretilen ve tüketilen Türk çayı ağına, son yıllarda yeni ürünler olarak beyaz, oolong ve macha çayı eklendi.

Ayrıca, soğuk çayın yanında üretilen çay pudrası da gıda sektöründe yer buldu.

"Çiçek çayının kilogramı 5 bin lira"

ÇAYMER Genel Müdürü Teoman Küçükmustafa, Türk çayının farklı lezzetlerde kullanılması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

"6 kilogram yaş çay çiçeğinden 1 kilogram kuru çiçek çayı ürettik"

Küçükmustafa, son iki yıldır laboratuvar ortamında devam eden çay çiçeğinden çay üretilmesi çalışmaların sonuç verdiğini vurgulayarak, ortalama 6 kilogram yaş çay çiçeğinden 1 kilogram kuru çiçek çayı ürettiklerini aktardı.

"50 kilo çay çiçeği üretilecek"

Küçükmustafa, geçen yıl aldıkları çay çiçeklerinden 20 kilogram çiçek çayı ürettiklerini anımsatarak, "Bu yıl talep olduğu için 50 kilogram çay çiçeği üretebilmeyi hedefliyoruz." dedi.

"Çay yapılan testlerin ardından içmeye hazır hale geliyor"

Çay çiçeğinin ekim ve kasımda toplandığının altını çizen Küçükmustafa, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçen yıldan ürettiğimiz ürünleri bu yıl satışa çıkarmıştık. Yurt içi ve yurt dışı online satışlarımız oldu, elimizde ürün kalmadı. Bu yıl üreticilerimiz çok daha sıcak bakıyor ve kendi arazisinden topladıkları kaliteli güzel çay çiçeklerini bize getiriyorlar. Aldığımız yeni ürünleri laboratuvar şartlarında çeşitli işlemlere tabi tutuyoruz. Alınan çay çiçekleri özel bir kurutma tekniği ile kurutuluyor. Belli ölçülerde kurutulduktan sonra içime hazır hale getiriliyor. Özellikle mikrobiyolojik testler, küf analizleri yapılıyor. Sağlık testleri de yapılarak çay çiçeği içmeye hazır hale getiriliyor."





Çiçek çayı 3 dakika demlendikten sonra tüketilmeli

ÇAYMER AR-GE Sorumlusu Muhammet Çomoğlu ise çiçek çayının yumuşak içimli olduğunu söyledi. Çomoğlu, kaynadıktan sonra bardakta 5 dakika bekletilen suya 1 tatlı kaşığı çiçek çayı konulmasını, 3 dakika demlendikten sonra da tüketilmesini önerdi.

Bu çay 3 kez demlenebiliyor

AA'nnı haberine göre, çiçek çayının 3 kez demlenebildiğini anlatan Çomoğlu, ayrıca isteyenlerin diğer çaylar demlendikten sonra üzerine bir kaç parça çay çiçeği atarak harmanlayabileceklerini sözlerine ekledi.

"Çay çiçeği doğal bir şifa kaynağı olarak tüketiliyor"

Merkezde görevli yüksek kimyager Havva Er, çiçek çayının ilk kez ve az miktarda üretildiğini de belirterek, şunları kaydetti:

"Çok değerli ve çok narin bir çiçek, çay çiçeği. Çin'de çay olarak tüketiliyor. Kozmetik alanında da tüketiliyor. Öksürüğe iyi geliyor ve balgam söktürücü özelliği var. Yaygın bir şekilde yararlı bir ürün olarak tüketiliyor. Araştırmalarla çiçek çayı ile bir açığı kapattık. İnşallah daha fazla alanda kapatabiliriz."