Türk çelik sektörü Avrupa'da 1., dünyada 7.

Dünyada ve Türkiye'de çelik üretim, ihracat ve ithalat verileri takip ediliyor.

Türkiye'nin çelik ürünleri ihracatı, mayısta yüzde 9,2 arttı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), mayıs ayına ilişkin çelik üretimi, tüketimi ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Çelik ürünleri ihracatı mayısta, geçen yılın aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 21,1 artışla 1,4 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 9,2 artışla 922,8 milyon dolar oldu.

HAM ÇELİK ÜRETİMİ AZALDI

Buna göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi mayısta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azalışla, 3,1 milyon ton olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Mayıs döneminde ise üretim, yüzde 1,4 azalışla 15,4 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

NİHAİ MAMUL TÜKETİMİ

Nihai mamul tüketimi de mayısta, 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 1,1 artışla 3,4 milyon tona ulaştı.

Yılın ilk 5 ayında nihai mamul tüketimi ise yüzde 4,7 azalışla, 15,5 milyon tona geriledi.

ÇELİK ÜRÜNLERİ İHRACATI ARTTI

Çelik ürünleri ihracatı mayısta, 2024 yılının aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 21,1 artışla 1,4 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 9,2 artışla 922,8 milyon dolar oldu.

Ocak-Mayıs döneminde çelik ürünleri ihracatı, 2024 yılının aynı dönemine göre miktar yönünden yüzde 18 artışla 6,3 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 7,9 artışla, 4,3 milyar dolara yükseldi.

ÇELİK ÜRÜNLERİ İTHALATI

Çelik ürünleri ithalatı ise mayısta, geçen yılın aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 24,6 artışla 1,9 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 0,1 azalışla 1,3 milyar dolar oldu.

Ocak-Mayıs döneminde çelik ürünleri ithalatı, 2024 yılının aynı dönemine göre miktar yönünden yüzde 6 artışla 7,5 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 5,1 azalışla 5,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI

Geçen yılın ocak-mayıs döneminde, yüzde 71 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 80,7 seviyesine yükseldi.

"İHRACAT PAZARLARININ YENİDEN CANLANDIRILMASI ÖNEM TAŞIYOR"

TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, açıklamada; Türkiye'nin, mayısta dünya çelik sektörüne kıyasla daha düşük bir küçülme gösterdiğini belirterek, üretimdeki gerilemeye rağmen Türk çelik sektörünün Avrupa'da birinci dünyada yedinci en büyük konumda olduğunu bildirdi.