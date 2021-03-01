Türk deri sektörüne, Avrupa'dan ilgi arttı

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, Avrupa'nın önde gelen deri sektörü firmalarının alımlarını Uzak Doğu'daki firmalardan Türkiye'ye kaydırmak talebiyle görüşmelere başladı.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, Türk deri ürünleri sektörünün, koronavirüs aşılama çalışmaları ve normalleşme sinyalleriyle umutlarını artırdığını ifade etti.

LOJİSTİK MALİYET ANLAMINDA TÜRKİYE AVANTAJLI

Bu dönemde Avrupalı alıcıların iş yapma modellerini gözden geçirdiğini, artan lojistik maliyetlerinin Türk firmalarına avantajlar sağladığını vurgulayan Zandar, "Avrupa, Çin'deki yüksek kapasiteli üretim yapan fabrikalara çok gerek olmadığının farkında. Özellikle lojistik maliyetlerin artması onların bu bölgelere doğru kaymasında çok büyük bir etken. Bunun dışında da stoklu çalışma sisteminden hızlı alımlara doğru bir yönelme var. Bu da bizim gibi esnek üretim imkanı olan, siparişlere hızlı cevap veren ülkeler için büyük avantaj." değerlendirmesinde bulundu.

AVRUPA'NIN YOĞUN İLGİSİ 2 YIL ÖNCE BAŞLADI

Yaklaşık 2 yıldır Avrupalı büyük tekstil gruplarının Türkiye'ye ilgi göstermeye başladığını ifade eden Zandar, bunun diğer sektörleri de olumlu etkilediğini belirtti.

Zandar, ayakkabıda Avusturya'dan büyük bir alım grubunun üretimini Vietnam'dan Türkiye'ye kaydırdığına işaret ederek, "Bu ilgi alaka devam ediyor. Ülkemizi ziyarete gelen, üretim hatlarında incelemelerde bulunan ve ürünlerini buradan almak isteyen çok ciddi firmalar var." dedi.

"ABD'DEN YOĞUN TALEP VAR"

Birliğin Başkan Yardımcısı Halil Gündoğdu ise Çin'de üretim yaptıran firmaların Türkiye'ye yöneldiğini ifade ederek "Son dönemde ABD'den de ciddi talepler gelmeye başladı. ABD'nin Çin'deki deri ve deri mamullerine kota uygulaması söz konusu. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj. Bu avantajları sürdürebilmek için mücadele vereceğiz." dedi.