Türk dönerinin AB tescilinde yeni adım

İHA

Türk dönerine AB tescili yolunda.

Avrupa'da yıllık kazarcı 3,5 milyar euroyu aşan dönerin tescilindeki son gelişme paylaşıldı.

Almanya'nın da içinde bulunduğu 7 Avrupa ülkesinden gelen tüm teknik itirazlara rağmen, AB'nin Türk dönerini 2025 yılı içinde tescil etmesi bekleniyor...

Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Genel Başkanı Muhammet Nezif Emek, tescil sürecine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu ve yapılan başvurunun geldiği noktayı değerlendirdi.

AB'NİN TÜRK DÖNERİNİ BU YIL TESCİL ETMESİ BEKLENİYOR

Lezzetiye Türkiye'yi dünyanın dört bir yanına tanıtan dönerin Avrupa Birliği'nden "geleneksel ürün adı" tescili alması için yapılan başvurunun yıl sonuna kadar olumlu sonuçlanması bekleniyor.

TÜRK DÖNERİ 7 AVRUPA ÜLKESİNİN İTİRAZLARIYLA BAŞVURU GÜNCELLEDİ

Tescil başvurusu ilanının Nisan 2024'te AB'nin resmi gazetesinde yayımlandığını, sonrasında 3 ay sürecek itiraz süresinin başlatıldığını anımsatan Uluslararası Döner Federasyonu Genel Başkanı Muhammet Nezif Emek, tescil sürecinde bugün gelinen noktayı değerlendirdi.

Dönerin AB'de 'geleneksel ürün adı' tescili alması için yapılan başvuruya 7 Avrupa ülkesinden teknik itirazlar gelmişti. Kurduğumuz geniş ekiple bu taleplere göre başvurumuzu revize ediyoruz. Sürecin bu şekilde ilerlemesi halinde dönerin 2025 yılı içerisinde AB tarafından tescil edilmesini öngörüyoruz

"GEREKİRSE DİPLOMATİK ADIM ATILACAK"

Tescil başvurularının olumsuz sonuçlanması halinde itiraz sürecini değerlendirerek gerekli hukuki ve diplomatik adımları atacaklarını vurgulayan Emek, "Ayrıca, dönerin uluslararası alanda tanınması ve korunması için alternatif stratejiler geliştireceğiz ancak bu ihtimalin gerçekleşeceğini düşünmüyoruz." açıklamasında bulundu.

"AVRUPA'DA YILLIK CİRO 3,5 MİLYAR EURO'YU AŞIYOR"

"Günlük yaklaşık 400 ton döner tüketiliyor ve yıllık ciro 3,5 milyar Euro'yu aşıyor. Avrupa'da 16 bini Almanya'da olmak üzere toplamda 40 binin üzerinde döner işletmesi bulunduğu bilgisini paylaşan Emek, şu bilgileri verdi: