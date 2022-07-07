Türk fındığı yılın ilk altı ayında 124 ülkede alıcı buldu

Türk fındığı iç piyasanın tükettiği önemli bir ürünken aynı zamanda ihracat için de girdi kapısı olarak değerini koruyor.

Fındığın yetiştirdiği bölgenin kurumu olan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB), ihracat verilerinin ayrıntıları ile paylaştı.

Fındık ihracatının verimli geçtiğinin belirtildiği paylaşımda ayrıca enerji maliyetlerinin yükseldiğinden dolayı yaşanan sıkıntı da ortaya konuldu.

DKİB verilerine göre, Ocak-Haziran 2022'de 149 bin 701 ton fındık ihraç edilerek 835 milyon 97 bin 371 dolar gelir sağlandı.

En çok fındık Almanya'ya satıldı

Türkiye, yılın ilk yarısında başta Almanya olmak üzere 124 ülkeye fındık sattı. Fındık satılan ülkeler arasında Almanya'dan sonra İtalya ve Fransa en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında yer aldı.

Almanya'ya bu dönem 212 milyon 641 bin 734, İtalya'ya 156 milyon 653 bin 335 ve Fransa'ya 50 milyon 704 bin 253 dolarlık fındık ihraç edildi.

Geçen yılın ilk yarısında farklı olarak, Venezuela, Cibuti, Etiyopya, Fildişi Sahili ve Moritanya'ya da fındık satıldı.

"Ülke fındık ihracatının yüzde 30'u Trabzon'dan"

AA'nın haberine göre, Türkiye'nin ocak-haziran dönemi toplam fındık ihracatının gelir bazında yüzde 30'u Trabzon'dan gerçekleştirildi.

Kentteki firmalardan yılın ilk yarısında 56 ülkeye 51 bin 536 ton fındık ihracatından 250 milyon 658 bin 937 dolar kazanç sağlandı.

"Fındık ihracatımızın yılı artışla kapatacağından ümitliyiz"

DKİB Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, yılın 6 aylık döneminde yapılan fındık ihracatının 835 milyon doları aştığını söyledi.

Fındık ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu dile getiren Cirav, "Yılın kalan 6 aylık döneminde yeni sezon ürünlerinin de piyasaya arz edilmesiyle fındık ihracatımızın yılı artışla kapatacağından ümitliyiz." ifadesini kullandı.

"Fındık ihraç sezonunun bitimine ise iki ay kaldı"

Cirav, 1 Eylül'de başlayan fındık ihraç sezonunun bitimine ise iki ay kaldığını aktararak, ihracatta miktar ve değer olarak hedeflenen rakamlara ulaşılacağını ifade etti.

Cirav, üreticinin yüksek maliyetler nedeniyle üretim ve hasat aşamalarında, ihracatçı kesiminin ise hem üretim maliyetleri hem de finansman imkanlarına erişim aşamalarında desteklenmesini istedi.

Destekleme modeli bekleniyor

Cirav, fındık tarımında en büyük beklentilerinin üretimde verim ve kaliteyi artıracak destekleme modeline geçilmesi olduğunu da sözlerine ekledi.