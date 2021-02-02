Türk firmaları, Libya'da elektrik üretimi için hazırlanıyor

Libya Elektrik Şirketi Müdürü İbrahim El-Fellah, Türk firmaları ile Libya’da elektrik üretmek için anlaşma imzalamaya hazırlandığını belirtti.

Libya Elektrik Şirketi Türkiye'den ENKA İnşaat ve Sanayi Şirketi, Alman Siemens şirketiyle iş birliği içinde iki büyük elektrik üretim ünitesi kurmak için çalışıyor.

Libya Elektrik Şirketi Müdürü İbrahim El-Fellah, ''Libya'da halihazırda günlük üç saat süren elektrik kesintileri yaşandığını ve 1000 megavat elektrik açığı bulunduğunu'' belirtti.

MEVCUT ÜRETİM YETERSİZ

Şirketin mevcut durumda, 5 bin 500 megavat elektrik ürettiğini ve bunun da ihtiyacı karşılamak için yetersiz olduğunu ifade eden Fellah, 6 bin 500 megavat elektrik üretimine ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

ELEKTRİK KRİZİNİ SONA ERDİRMEK İÇİN ÇALIŞILIYOR

Hizmet veren 10 elektrik santrali olduğunu ancak gerekli bakımlarının yapılamaması nedeniyle istenilen şekilde elektrik üretemediklerini aktaran Libyalı yetkili, Ekim 2020'den bu yana ülke genelinde sık sık yaşanan elektrik kesintilerinden kaynaklanan krizi sona erdirmek için stratejik bir plan uygulamaya çalıştıklarını kaydetti.

"ELEKTRİK ÜRETMEK İÇİN ANLAŞMA İMZALAMAYA HAZIRLANIYORUZ"

Şirketin bu kapsamda, ülkenin çeşitli bölgelerine 2 bin 600 megavat elektrik götürebilmek için yabancı şirketlerle anlaşmalar yaptığını belirten Fellah, Türk firmalarının, Libya'da elektrik üretmek için anlaşmalar imzalamaya hazırlandığını söyledi.

Fellah, Türkiye'den ENKA İnşaat ve Sanayi Şirketi'nin Alman Siemens şirketiyle iş birliği içinde iki büyük elektrik üretim ünitesi kurmak için çalıştığını, 640 megavat elektrik elde edecekleri bu projenin, 2022 yılı başında Misrata kentinde hizmet vermeye başlayacağını anlattı.



