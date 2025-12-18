Türk giyim markası, ABD sahnesine çıktı: 'Kriz yok' mesajı verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’de hazır giyim sektörü temsilcilerinin bazıları, son dönemde üretim ve istihdamda yaşanan daralma söylemleriyle gündeme geldi.

Sektöre ilişkin yapılan değerlendirmelerde, firmaların küresel rekabette zorlandığı vurgulanırken, sektördeki durumu daha yakından dinleyebilmek için erkek hazır giyim sektörünün önemli oyuncularından BİSSE Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Kefeli ile bir araya geldik.

Gelin görün ki benzer ifadeler duyacağımı düşündüğüm Kefeli, sektördeki tabloyu bambaşka bir çerçeveden anlattı.

Öyle ki karşımda, kriz söylemlerinin aksine cirosunu ikiye katlayan, yurt dışı mağaza sayısını artıran, istihdam ve üretim rakamlarını geçtiğimiz yıla göre yükselten, hatta çok yakın zamanda ABD pazarına girip orada mağazalaşma hedefinde ilerleyen bir şirketin yöneticisi vardı.

“KRİZ BÖYLE OLMAZ, AVM’LERDE YER BULAMIYORUZ”

Sektörde kriz söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Kefeli, “Durgunluk, kriz diye bir şey yok. Kriz böyle olmaz, elimde 100 mağaza açacak sermayem var ama biz AVM’lerde yer bulamıyoruz.” dedi.

Uzun zaman önce butik üretime geçiş yaptıklarını, geçmişte yaptıkları hatalardan ders çıkararak yollarına devam ettiklerini anlatan Kefeli, şunları söyledi:

Geçtiğimiz 50 yılda her yere mağaza açıp agresif büyüme politikası sergileme ve piyasayı önden okuyamama şeklinde iki önemli hata yaptık. Şimdi oradan aldığımız derslerle önümüzdeki 50 yılı daha az hata, daha yüksek büyümeyle götüreceğiz. Geçmişten ders alıp son durgunluğu tahmin ettik. 2025’in başında bu sene tüketicide kısmi bir durgunluk yaşanacağını öngördük ve ona göre hareket ettik.

Öngörümüz sayesinde mağaza adedimizi düşürüp mağaza metrekaremizi ve ciromuzu artırdık. Şu anda markamın ciroları geçen yıla göre enflasyonun üzerinde büyüme yakaladı. Durgunluğa uğramadım. Eğer her yerde hata yaparak büyüseydim o durgunluğa yakalanacaktım.

“SEKTÖRDE ‘ÖLDÜK, BİTTİK, YANDIK’ DİYENLER YALAN SÖYLÜYOR”

Sektördeki söylemlere atıfta bulunan Kefeli, “Sektörde ‘öldük, bittik, yandık’ diyenler yalan söylüyor. Büyüdüğümüz günlerde teşekkür etmeyi bilmiyoruz, küçüldüğümüz günlerde de suçlu arıyoruz. Burada yaşanan küçülme, daralma ya da iflaslar tamamen geleceği doğru okuyamamaktan kaynaklanıyor. Tekstil sektörü devletle çalışan bir sektör değil, kararları da devlet vermiyor. Biz kendi fabrikalarımızı kendi isteğimizle açtık. Ama o kadar büyük, o kadar hesapsız fabrikalar açtık ki bu sefer de bu işleyişi yönetemedik.” dedi.

İFLAS VEREN ŞİRKETLER YANLIŞ MALİYET HESABINDAN İFLAS EDİYOR

Kefeli, “Bugün iflas veren şirketler müşterileri yok diye iflas etmiyor, maliyetleri ayarlayamadıkları için iflas ediyor, yani işi bilmedikleri için. İflas edenlerin müşterileri bize geliyor.” dedi.

(BİSSE Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Kefeli ile Ensonhaber Ekonomi Haberleri Müdürü Eda Topcu)

BAĞDAT CADDESİ’NDE, NİŞANTAŞI’NDA DÜKKÂN BULAMIYORUM

Türkiye’de mağaza açmak için Bağdat Caddesi’nde, Nişantaşı’nda dükkân bulamadığından yakınan Kefeli, şöyle devam etti:

Nişantaşı’nda 180 metrekarelik bir dükkân buldum, aylık kirası 1 milyon 850 bin TL, bir yıllık peşin istedi. Taksim Meydanı’nda aylık peşin 2 milyon 500 bin TL kira isteniyor. Haydi bana ‘kriz var.’ deyin bu örneklerle. Şimdi bu nasıl bir kriz? Bana birisi bunu anlatsın. Araba almaya gitseniz araba yok. Arabalara sürekli zam geliyor. Bu zamları devlet mi yapıyor? Kurun üstünde zam mı olur?

CUMHURBAŞKANIMIZIN "FAİZ SEBEPTİR, ENFLASYON NETİCEDİR" SÖYLEMİNE KATILIYORUM

Kefeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Faiz sebeptir, enflasyon neticedir.” söylemine yüzde yüz katıldığını belirterek şunları söyledi:

Eskiden bana kızıyorlardı. ‘Sen şucusun, bucusun.’ diyorlardı. İnanın değilim. Ben dürüst bir gencim. Hiçbir kimseyle bağım yok, devletle iş yapan inşaat şirketlerim yok, devletin bana verdiği hiçbir şey yok. Ama bu ülkenin tek başına bela olan şey kur değil. Kur bence en küçük konumuz. Asıl konumuz faiz. Bir senedir kurun üstünde faizi konuşuyoruz. Şu anki enflasyonun tek sebebi faiz. Çoğu sıkıntının sebebi de bu.

"ÇALIŞANINIZA VERDİĞİNİZ DEĞER, SİZİN DE KALİTENİZİ BELİRLER"

Onur Kefeli, çalışanlarının çalışma konforunun artırılması için yaptıkları çalışmalar ve sundukları imkânlardan da bahsetti.

Ne işi olursa olsun her pazar haftalık yemek menüsünü bile kendisinin onayladığını anlatan Kefeli, bir şirketin çalışanına verdiği değerin o şirketin kalitesiyle doğru orantılı olduğunu dile getirdi.

Kefeli, “Mutfağa Ömür Akkor’un tariflerini veriyorum, yemekler bu tariflerle yapılıyor. Çalışanların yüzünü güldürdüm, ciromuz ikiye katlandı. Üretimde kişi başı eskiden 9 gömlek alıyorduk, şu anda minimum 16 gömlek alıyoruz. Hiçbir çalışanımı mavi yaka olarak görmedim, hepsine beyaz yaka standardı kurdum.” dedi.

ABD’NİN EN BÜYÜK TEKSTİL MARKASI OLMAK İÇİN PLANLARIMIZI YAPTIK

Kefeli, şirketin 2025 gerçekleşmeleri ve 2026 hedeflerini de anlattı.

Mağaza metrekarelerinde yaklaşık yüzde 30 büyüme yaşadıklarını, cirolarının bir önceki yıla göre yüzde 100 arttığını söyleyen Kefeli, “Türkiye’de 38 mağazamız var. 2026’da, 2025’in çok daha üzerinde bir ciro büyümesi yaşayacağız. Yurt dışında en büyük showroomumuzu şu an ABD’de açıyoruz. Cumhurbaşkanımız burada 100 milyar dolar hedef verdi, biz de bu hedefte üzerimize düşeni yapıyoruz. ABD’nin en büyük tekstil markası olmak için planlarımızı yaptık.” ifadelerini kullandı.

NEW YORK’TA TÜRK MARKASI DÖNEMİ BAŞLIYOR

Kefeli, ABD’de yeni açılacak mağaza ile yurt dışındaki 20. mağazaya ulaşacaklarını vurgulayarak ABD açılımlarına ilişkin şu bilgileri verdi: