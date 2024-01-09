Türk halısına en büyük talep ABD'den geldi Kendisine özgü desenleri ve kaliteli işçiliği ile Türk halıları yurt dışından ilgi görüyor. Halı ihracatında öne çıkan ülkeler arasında Suudi Arabistan'a yapılan satışın artış hızı dikkat çekiyor.

AA

Halı, ihracatın önemli kalemlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nin verilerine göre, Türkiye'deki halı üreticileri 2023 yılında, 180 ülke ve serbest bölgeye 612 milyon 194 bin metrekare halı sattı.

Türk halıcıları, bu ihracat karşılığında 2 milyar 752 milyon 647 bin dolar gelir sağladı.

Makine halıları revaçta

Sektör, en fazla geliri 2 milyar 188 milyon 116 bin dolarla makine halılarından elde etti.

Makine halılarını, 483 milyon 15 bin dolarla tufte halıları (özel tasarım), 72 milyon 620 bin dolarla el halıları ve 8 milyon 896 bin dolarla kilim takip etti.

İhracatta ilk sırasında ABD var

Ülke bazından Türkiye'den en çok halıyı 773 milyon 20 bin dolarla ABD ithal etti. ABD'yi 269 milyon 858 bin dolarla Suudi Arabistan, 194 milyon 889 bin dolarla Irak ve 178 milyon 765 bin dolarla İngiltere izledi.

Suudi Arabistan'a ihracat artışı

Geçen yıl Suudi Arabistan'a halı ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 129 artış gösterdi.

Gaziantep halı ihracatında Türkiye'de lider

Halı ihracatında ilk sırada, 1 milyar 872 milyon 328 bin dolarla Gaziantep yer aldı. İkinci il 667 milyon 973 bin dolarla İstanbul ve üçüncü ise 67 milyon 228 bin dolarla Uşak oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)