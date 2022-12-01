Petrol
86.92
-0.06%
Euro
19.6097
1.09%
Dolar
18.6341
0.01%
Altın
1.079
1.84%
Borsa
5046
1.38%
Bitcoin
321.631
-0.38%
BTXN Coin
5.59
2.56%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C
    TÜRK-İŞ: Asgari ücrette kırmızı çizgimiz 7 bin 785 lira

    TÜRK-İŞ: Asgari ücrette kırmızı çizgimiz 7 bin 785 lira

    Asgari ücrette 7 bin 785 liranın kırmızı çizgileri olduğunu belirten TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bu rakam kırmızı çizgi, bu rakamın altını kabul etme ihtimalimiz sıfır" dedi.
    • 01.12.2022 - 22:10
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 22:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Asgari ücret maratonu başladı..

    Milyonların gözünün çevrildiği asgari ücret için işçi, iş veren temsilcileri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir araya geldi.

    Belirlenen takvime göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 7 Aralık, ikinci toplantısı 14 Aralık'ta yapılacak.

    Konuya ilişkin TRT Haber'de açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, istedikleri asgari ücret miktarını açıkladı.

    "7 bin 785 lira kırmızı çizgimiz"

    "7 bin 785 lira, bu rakam kırmızı çizgi, bu rakamın altını kabul etme ihtimalimiz sıfır" diyen Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Bu rakamın altında masada olmayız"

    "Kırmızı çizginin üzerine çıkmak gerekiyor. Bizim hesabımıza göre gıdada artış yüzde 138. Çalışma Bakanı'nın iyi niyetinden şüphem yok ama şimdi bu markete kasaba bakkala markete işçi gidiyor, işsiz gidiyor, emekli gidiyor, dar gelirli gidiyor, sabit gelirli gidiyor, küçük esnaf gidiyor, köylü gidiyor. Neyin ne olduğunu biz A'dan Z'ye biliyoruz.

    Yani ülkeyi yönetenler veya iş veren sendikası bunu da göz önünde bulundurarak bize bir rakam getirmesi gerekiyor. Ondan sonra biz duracağımız yeri biliyoruz.Bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız"

    TÜRK-İŞ: Asgari ücrette kırmızı çizgimiz 7 bin 785 lira VİDEO

    TÜRK-İŞ: Asgari ücrette kırmızı çizgimiz 7 bin 785 lira #1


    Trabzon’da Miraç’ı hayattan koparan kazada ihmaller zinciri
    3. Sayfa

    Trabzon’da Miraç’ı hayattan koparan kazada ihmaller zinciri

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    Trakya'da marketlerde fahiş fiyat denetimi yapıldı
    Gündem

    Trakya'da marketlerde fahiş fiyat denetimi yapıldı

    Görüş Bildir