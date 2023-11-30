TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay asgari ücretin senede bir kez olmasına tepki gösterdi TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay "asgari ücret zammının senede bir olacağına, hiç olmaması" yorumunda bulundu.

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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret zammına dair açıklama yaptı.

Atalay, konuya ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

Yıllardır asgari ücret görüşmelerine arkadaşlarımız katıldı. 12 kalemi ilgilendiriyor. Bu ücret başlangıç ücreti. Öyle bir noktaya geldi ki bu ücret geçim ücreti oldu. Bakan bu sene bir defa olacak diyor. Hiç olmasın, zam da yapmayın para da vermeyin.

"O masada iki gün sonra 4 tane işçi oturacak"

Atalay, asgari ücret görüşmelerinde işçilerin kendilerini temsil edeceğini söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü: