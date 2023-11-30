TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay asgari ücretin senede bir kez olmasına tepki gösterdi

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret zammına dair açıklama yaptı.
Atalay, konuya ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:
Yıllardır asgari ücret görüşmelerine arkadaşlarımız katıldı. 12 kalemi ilgilendiriyor. Bu ücret başlangıç ücreti. Öyle bir noktaya geldi ki bu ücret geçim ücreti oldu. Bakan bu sene bir defa olacak diyor. Hiç olmasın, zam da yapmayın para da vermeyin.
"O masada iki gün sonra 4 tane işçi oturacak"
Atalay, asgari ücret görüşmelerinde işçilerin kendilerini temsil edeceğini söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:
O masada iki gün sonra 4 tane işçi oturacak. Bu paralara nasıl geçinemeyeceklerini anlatacaklar. Cambaz olsanız 11 bin 400 TL'yle bir hafta geçinemezsiniz ya. Burada ne söylediysem orada da aynısını söylerim. Bu mesele hepimizin meselesi. 8 milyon asgari ücretli bu ülkenin en büyük sözleşmesi. Bizim için fark etmiyor. Onlar da komşularımız, arkadaşlarımız. Başlarını aşağı eğme lüksümüz yok.
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