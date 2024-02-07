TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, kamu işçisine ek zam talep etti TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan kamu işçisine ek zam açıklaması yaparak bu yönde bir adım atılması gerektiğini dile getirdi.

AA

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, yaptığı açıklamada, "Kamu işçisinin ücretleriyle ilgili düzenlemeye ihtiyaç var. Bunun adına 'ek zam' mı dersiniz, 'iyileştirme' mi dersiniz. Bu yönde bir adım atılmalı." dedi.

Ergün Atalay, kamudaki 700 binden fazla işçinin 2023-2024 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü mayıs ayında imzalandıklarını belirtti.

Atalay, TÜRK-İŞ Kamu Koordinasyon Kurulu'nu toplayarak kayıpların giderilmesi için harekete geçtiklerini beyan etti.

"Talepler görüşüldü"

Atalay, bu süreçte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile kamu işçilerinin talebine dair görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)