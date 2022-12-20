TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak: Bundan sonra biz de elimizdekini masaya dökeyeceğiz

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak: Bundan sonra biz de elimizdekini masaya dökeyeceğiz

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısının öncesinde TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak açıklama yaptı.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücreti belirlenme toplantısı başladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gelen TÜRK-İŞ heyetinden TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak bir açıklama yaptı.

"Rakamlar bugün netleşecek"

Kavlak"Toplantıya girmeden bir değerlendirme yapmak doğru değil ancak, rakamlar bugün netleşecek. Hem işveren hem de Bakanlığın elini görelim. Bundan sonra biz de elimizdekini masaya dökeyeceğiz." dedi.

TÜRK-İŞ heyeti, Komisyon'a gelmeden önce kendi arasında Başkanlar Toplantısı gerçekleştirerek verileri paylaştı.