TÜRK-İŞ yoksulluk sınırı araştırmasının sonucunu açıklandı TÜRK-İŞ'in araştırmasının sonuçlarına göre ocak ayında Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 15 bin 48 lira oldu ve yoksulluk sınırı 49 bin 19 liraya yükseldi.

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TÜİK-İŞ, her ay düzenli olarak yaptığı araştırmanın sonuçlarını dayandırdığı 4 kişilik bir ailenin yoksulluk, açlık ve bekar bir çalışanın geçinme endekslerini açıklıyor.

Araştırmada, Ankara’da yaşayan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcamasını, açlık sınırı olarak tanımlıyor.

Gıda harcaması ile giyim, kira, elektrik, su, yakıt da dahil konut, ulaşım, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı da yoksulluk sınırı olarak kabul ediliyor.

Yoksulluk sınırı 49 bin 19 lira

Ocak 2024'e ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 15 bin 48 liraya, yoksulluk sınırı 49 bin 19 liraya yükseldi.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 19 bin 630 liraya yükseldi.

Aylık enflasyon yüzde 4,27 oldu

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 4,27 oranında gerçekleşti. 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 69,76 oldu.

Ortalama balık fiyatlarında 32 liralık artış yaşandı

Araştırmaya göre, et fiyatlarındaki artış bu ayda da devam etti. En yüksek artış balık fiyatlarında görüldü. Ortalama balık fiyatlarında 32 liralık artış yaşandı. Hamsinin kilogram fiyatı 120 liraya kadar yükseldi.

Yumurta adet fiyatında ufak bir artış oldu. Fiyatı geçen aya göre 5 lira artan tavuk, kilogram fiyatı ortalama 77 liradan raflarda yer aldı.

Ocak ayında ekmek fiyatı arttı ve Ankara'da 200 gramlık ekmeğin fiyatı 8 liraya yükseldi.

Yeşil mercimeğin kilogram fiyatı 86 lira

Kuru baklagiller grubunda en yüksek artış yeşil mercimekte görüldü. Yeşil mercimeğin kilogram fiyatı 86 liraya çıktı.

Ortalama sebze kilogram fiyatı 34,34 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı ise 34,25 lira olarak hesaplandı.

Zeytinyağı litre fiyatı 30 lira yükseldi

Zeytinyağı litre fiyatında ortalama 30 liralık artış oldu. Zeytinyağının litresi ortalama 330 liradan satılmaya başlandı. Aynı şekilde, zeytin fiyatlarında görülen 17 liralık artış ile siyah zeytin ortalama 225 lira, yeşil zeytin ortalama 190 liradan market raflarında yer aldı.